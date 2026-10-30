El drama de Joaquín Torres tras la tragedia de Urda: "Necesito reponerme del impacto físico y emocional"

En el trágico accidente ferroviario de Urda viajaba el popular arquitecto Joaquín Torres. Después de vivir un momento tan duro y traumático en el que narró que una mujer había muerto en sus brazos, el arquitecto ha comunicado a través de sus redes sociales su intención de apartarse temporalmente de la exposición pública para "asimilar lo ocurrido", a través de un escrito dirigido a los medios de comunicación y a la opinión pública.

Además de trasladar su solidaridad a las familias de quienes perdieron la vida y reclamar sensibilidad ante el dolor de los afectados, Torres pide distancia y privacidad. "No existen palabras suficientes para consolar el vacío y el sufrimiento de quienes han perdido a sus seres queridos, a quienes acompaño de corazón en este lazo de dolor compartido", escribe.

Tras haber vivido este devastador suceso en primera persona, "me invade un profundo sentimiento de consternación. Por ello, hago un llamamiento urgente a la responsabilidad de los medios de comunicación y a la sensibilidad de la sociedad civil. Rogamos el máximo respeto a la intimidad, el duelo y la dignidad de las víctimas y sus familias".

En el escrito, Torres insiste en la importancia de evitar las especulaciones y la exposición innecesaria de quienes están atravesando las consecuencias del accidente. "Este es un momento que requiere de toda nuestra empatía, silencio solidario y discreción, alejándonos de cualquier tipo de especulación o sobreexposición mediática que pueda aumentar el sufrimiento de los afectados", señala.

Asimismo, ha querido agradecer los numerosos mensajes de preocupación y cariño que ha recibido. "Quiero expresar mi agradecimiento por los mensajes de cariño y apoyo recibidos desde ayer. Agradeciendo también de antemano la comprensión, el civismo y la prudencia de todos los profesionales de la información, reciban un respetuoso saludo", concluye.

La decisión de alejarse temporalmente del foco mediático responde, según explica, a la necesidad de recuperarse tanto física como emocionalmente, sin concretar el tiempo que permanecerá apartado. "En este momento necesito un tiempo de descanso y estricta privacidad para asimilar lo vivido y reponerme del impacto físico y emocional de esta tragedia".

Tal y como relató a los medios de comunicación, Joaquín Torres ocupaba una plaza en el vagón 5, situado justo delante del coche número 6. Torres se encontraba en el interior del aseo cuando tuvo lugar la colisión, lo que le permitió sujetarse y amortiguar parte del golpe, aunque sufrió una luxación de cadera.