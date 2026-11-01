La gran boda de Andrea Duro en Aranjuez: moda española y reencuentro de 'Física o Química'

La localidad madrileña de Aranjuez ha sido el escenario escogido por la actriz Andrea Duro y el técnico de imagen Guillermo Sánchez para conmemorar su boda, rodeados de familiares y amigos íntimos. Tras formalizar su vínculo matrimonial en una ceremonia civil celebrada días antes en la capital, los recién casados quisieron festejar el acontecimiento en la Finca La Montaña, un enclave histórico presidido por una edificación palaciega del siglo XVIII que aportó privacidad y distinción a la jornada.

La cita congregó a numerosos rostros del panorama audiovisual nacional, destacando la presencia de antiguos compañeros de reparto de la serie Física o Química. Intérpretes como Adam Jezierski, Angy Fernández, José Lamuño, Javier Hernández y Mercedes Serrano acudieron para acompañar a Duro en una jornada marcada por la complicidad generacional. La célebre producción juvenil emitida en su día por Antena 3 –que supuso el salto profesional definitivo para gran parte de su elenco– volvió a demostrar el fuerte arraigo personal que todavía perdura entre sus miembros, convertidos ya en figuras consolidadas de la interpretación española.

En el apartado estilístico, Duro volvió a recurrir a la moda española para una ocasión tan señalada. Para la fiesta en tierras ribereñas confió en el creador Baro Lucas, quien ideó una propuesta caracterizada por una silueta columna con escote asimétrico y un detalle distintivo: una gran lazada de terciopelo oscuro en la espalda que rompía la sobriedad del conjunto. Esta elección contrastó con la vestimenta lucida durante el enlace civil previo, en el que la artista optó por un dos piezas en tono champán firmado por Juan Carlos Pajares, que combinaba una chaqueta adornada con motivos florales y falda a juego.

El enlace culmina una historia sentimental nacida en el entorno laboral. Ambos se conocieron casi una década atrás durante las grabaciones de la serie Velvet Colección, proyecto en el que Sánchez desempeñaba funciones como auxiliar técnico. Sin embargo, no fue hasta el año 2024 cuando su relación dio un paso adelante en el plano sentimental. El compromiso matrimonial se selló en otoño de 2025 durante una estancia en Granada, antesala de unas celebraciones nupciales que cierran una etapa de discreción y consolidación para la intérprete madrileña.