Lucas (Andy y Lucas) niega la cirugía de urgencia y da detalles de su reconstrucción

El cantante Lucas González ha salido al paso de las informaciones inexactas difundidas en las últimas horas respecto a su estado físico. A su regreso a la capital de España, el músico gaditano ha querido tranquilizar tanto a sus seguidores como a su círculo más íntimo tras publicarse que se había visto forzado a someterse a una intervención quirúrgica de urgencia. González ha especificado que su paso por el centro hospitalario correspondía estrictamente a las revisiones periódicas programadas por el equipo médico que dirige su tratamiento en territorio otomano.

El artista ha lamentado la zozobra provocada por ciertos titulares alarmistas, que llegaron a preocupar seriamente a sus familiares directos. "Ayer me llevé un pequeño chasquillo con una noticia que vi de otro medio y le llegó a mi familia", ha manifestado el intérprete al describir el desasosiego experimentado por su progenitora: "Estaba mi madre asustada diciendo: 'Mira qué noticia he visto, qué ha pasado, que dice que otra vez por quirófano porque estás mal'". Frente a estas versiones, el músico detalló que los facultativos únicamente le aplicaron una sedación menor de una hora para inspeccionar los tejidos y retirar el retenedor provisional. Las comprobaciones ratificaron que el conducto respiratorio evoluciona de manera impecable: "Por dentro estoy perfecto, estoy todo muy bien, todo muy sano, todo como tiene que ir".

González ha querido arrojar luz sobre las particularidades del dispositivo que todavía porta en el rostro –fijación que deberá mantener durante cuatro semanas adicionales por rigurosa indicación médica–. Según detalló ante la prensa, la pieza actúa a modo de puntal en un techo con el propósito exclusivo de afianzar la arquitectura interna hasta su definitiva consolidación. El cantante desmintió con rotundidad que se le haya tenido que añadir tejido adicional y remarcó la satisfacción del propio cirujano ante el ritmo de regeneración: "Voy a una velocidad mucho más avanzada de lo que él esperaba", constatando la correcta integración biológica de la zona operada.

Asimismo, Lucas exteriorizó su malestar con aquellos comentarios que reducen su situación a un mero retoque estético. El intérprete recalcó que afronta un proceso clínico de reconstrucción estructural completa derivado de intervenciones previas fallidas, una circunstancia de notable complejidad que dista de los procedimientos convencionales. Pese al ruido exterior, agradeció el afecto brindado por sus antiguos compañeros y relató el emotivo reencuentro vivido con sus hijos tras la intervención. Lejos de detener su actividad profesional, González compagina este período de reposo con su inminente proyecto discográfico, cuyas pistas vocales ha continuado grabando en el estudio mientras culmina su recuperación.