Meghan Markle alertó de la pedofilia de su padre y la Casa Real miró a otro lado

La crónica rosa de Es la mañana de Federico abordó en detalle una información publicada por The Sunday Times que asegura que Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, estuvo bajo investigación por un supuesto caso de pedofilia en Filipinas y que Meghan conocía la situación desde 2019. Según el periódico, la entonces integrante de la familia real británica llegó a alertar a los responsables de seguridad de los Windsor sobre la posibilidad de que su padre fuera investigado, aunque esas advertencias no habrían tenido consecuencias.

La noticia ha servido para reabrir el debate sobre la tormentosa relación de Meghan con su familia y el trato que recibió dentro de la Casa Real británica. Durante la conversación, Federico relacionó el asunto con las polémicas que han rodeado al príncipe Andrés y resumió su impresión con una frase contundente: "Porque son los mismos que el príncipe Andrew, una ciénaga".

Durante el debate también se recordó que la madrastra de Meghan, madre de dos de sus hermanos, le habría enviado una carta relacionada con el asunto. Según lo expuesto en la tertulia, la duquesa quiso denunciar la situación y trasladó sus sospechas a la policía vinculada a la Casa Real. Los participantes establecieron un paralelismo con el caso de Andrés de Inglaterra y cuestionaron que Isabel II hubiera permitido que determinados escándalos quedaran ocultos. En ese contexto, se mencionó también la relación de Ghislaine Maxwell con el entorno de Palacio antes de acabar en prisión.

Isabel González apuntó además al componente racial que, a su juicio, pudo influir en la reacción contra Meghan: "Meghan, como encima era un poco negra...". Federico resumió esa actitud como "especula odio".

La conversación abordó también la ruptura familiar que precedió a la boda de Meghan y el príncipe Harry. Isabel recordó la carta en la que la duquesa comunicaba a su padre que no quería saber nada de él y señaló que, pese a haber intentado denunciar lo que ocurría, terminó siendo demonizada por su enfrentamiento familiar.

Beatriz Miranda, por su parte, puso el foco en un detalle de la boda que ya entonces le había llamado la atención: "Sí me pareció extraño que entonces no eligiera un padrino, el propio príncipe Guillermo o un compañero de su serie".

La conversación dibujó así el retrato de una familia profundamente desestructurada y volvió a poner sobre la mesa las contradicciones y los escándalos que han acompañado a los Windsor en los últimos años.