Una foto de Mario Casas y Blanca Suárez revoluciona las redes 7 años después de su romance

Una reciente instantánea difundida en plataformas digitales ha devuelto al foco mediático a Mario Casas y Blanca Suárez. La repercusión de la fotografía constata la expectación que despierta una de las parejas profesionales más reconocidas del cine español, cuya trayectoria común abarca más de una década de éxitos audiovisuales.

La foto que ha revolucionado las redes sociales es una imagen de ambos con unas camisetas donde se puede leer, respectivamente, "I'm not Mario Casas" y "I'm not Blanca Suárez". Y, para crear aún más expectación, el mensaje con el que presentan estas enigmáticas imágenes dice: "Algo se viene". No se trata de una segunda oportunidad para el amor tras su ruptura hace 7 años. Blanca Suárez mantiene una discreta relación con el actor Javier Rey desde 2020, mientras que Mario Casas comparte su vida con la influencer Melyssa Pinto.

El motivo de esta reaparición conjunta se enmarca en un compromiso cinematográfico: el rodaje de En nombre de otro. Con esta producción, los intérpretes retoman un rodaje juntos, algo que Blanca Suárez deseaba tal y como reconoció a la revista ¡Hola!: "Desde El bar, si no recuerdo mal, que no coincidíamos. Entonces, yo creo que va tocando volver a coincidir".

Mario Casas y Blanca Suárez en 2018

La trayectoria compartida entre ambos intérpretes arrancó en 2010 durante la grabación del filme Carne de neón, si bien la consolidación de su notoriedad llegó a través de la pequeña pantalla con la serie de Antena 3 El Barco. En aquella producción, encarnando a Ulises y Ainhoa, fraguaron una notable sintonía que los erigió en un auténtico fenómeno de masas, captando el seguimiento de millones de espectadores que demandaban su continuidad en otros formatos.

Fue a raíz de la promoción del largometraje El bar (2017) cuando se intensificaron los comentarios sobre un posible vínculo sentimental, ratificado públicamente en la primavera de 2018 con la publicación de unas fotografías. La relación sentimental, no obstante, concluyó con absoluta discreción a finales de 2019, sin alterar su respeto mutuo.

Con el inicio del rodaje de En nombre de otro, Casas y Suárez dejan atrás el plano estrictamente personal para poner el acento en su faceta laboral. Tras consolidar sus respectivas carreras con proyectos de gran envergadura en los últimos años, la expectación desatada por su regreso evidencia el potencial de una colaboración profesional que vuelve a posicionarse como uno de los reclamos más llamativos de la ficción española.