Ana Obregón pide perdón a Antonia Dell'Atte por acusarla falsamente de manipular una denuncia contra Lequio

Ana Obregón ha dado marcha atrás en su enfrentamiento con Antonia Dell'Atte. La presentadora ha publicado en su cuenta de Instagram un comunicado en el que reconoce haber difundido acusaciones falsas contra la italiana, a quien señaló en 2021 por supuestamente falsificar una denuncia por malos tratos presentada contra Alessandro Lequio en 1991.

La bióloga ha compartido un escrito de carácter legal en el que admite que sus afirmaciones no eran ciertas y pide disculpas por el perjuicio causado a la reputación de Dell'Atte. El documento hace referencia a unas declaraciones realizadas el 29 de abril de 2021, cuando Obregón aseguró públicamente que había tenido acceso a un informe policial que cuestionaba la autenticidad de aquella denuncia.

"He visto con mis propios ojos el informe de la policía científica que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado", afirmó entonces la presentadora, según reproduce ahora en su comunicado.

Sin embargo, Obregón reconoce que realizó aquellas acusaciones sin conocer la existencia de resoluciones judiciales firmes que descartaban la falsificación. En concreto, señala que tanto el juzgado instructor como la Audiencia de Madrid habían rechazado que Dell'Atte hubiera manipulado documento alguno.

La polémica llegó a los tribunales en 2022, cuando un juzgado de Barcelona admitió a trámite la querella presentada por Dell'Atte contra Obregón por un presunto delito de calumnias.

"Estas manifestaciones las realicé en mi perfil de Instagram, que cuenta con más de un millón de seguidores, desconociendo resoluciones judiciales firmes del Juzgado instructor y la Audiencia de Madrid que descartaron que la Sra. DellAtte hubiera falsificado ningún documento", explica en el escrito.

Reconoce el daño causado a Dell'Atte

La presentadora también hace referencia a la repercusión que alcanzaron sus palabras. Su publicación original, difundida a través de Instagram, acumuló más de 130.000 interacciones entre comentarios y 'me gusta', según señala en el comunicado. Además, sus declaraciones fueron recogidas inicialmente por Informalia y posteriormente reproducidas por otros medios de comunicación.

Obregón admite ahora que aquella difusión provocó un "daño en el buen nombre y honor" de Antonia Dell'Atte, por lo que ha decidido utilizar la misma red social para rectificar públicamente.

"Razón por la que, asumiendo la inveracidad de sus manifestaciones, me disculpo públicamente, reitero que dicha información y manifestaciones vertidas no eran ciertas y publico en mi perfil de Instagram este comunicado para la reparación de dichos daños personales y morales", recoge el documento.

La disculpa llega acompañada de una reflexión personal con la que la presentadora pretende cerrar la polémica: "No basta con arrepentirse en silencio. Quien ha causado un daño también debe tener el valor de reconocerlo".

El mensaje no ha pasado inadvertido para la propia Dell'Atte, que ha compartido en sus historias de Instagram la publicación de Obregón. Un gesto que podría interpretarse como una aceptación de las disculpas, aunque la italiana no se ha pronunciado expresamente al respecto.

De esta manera, Ana Obregón rectifica unas acusaciones realizadas hace más de cinco años y reconoce públicamente que atribuyó a Antonia Dell'Atte una falsificación que ya había sido descartada judicialmente.