Belén Esteban imita a Juls Janeiro y estrena lona publicitaria contra Jesulín: "Que no te toreen"

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Ya lo advertía Belén Esteban semanas antes de asistir a uno de los históricos conciertos de Shakira en el Macondo Park, durante su residencia europea en Madrid. Aunque en aquel momento no dio más pistas, el misterio quedó resuelto este martes 3 de octubre, cuando una enorme lona publicitaria desplegada en el número 71 de la madrileña calle Santa Engracia reveló el nuevo proyecto protagonizado por la Esteban.

Inmersa en un nuevo capítulo mediático con Jesulín de Ubrique, María José Campanario y Juls Janeiro —después de que este verano la influencer la tachara de "meme televisivo" y de ser la "sombra" del torero—, Belén ha pasado al contraataque. Siguiendo la estela de Irene Rosales, quien en su día lanzó un guiño a costa de Kiko Rivera con el lema de Grefusa ("un mix con un mal Kiko es un mal mix"), la colaboradora le ha enviado un sonoro dardo al padre de su hija Andrea al convertirse en la imagen de la campaña de Idealo contra las falsas ofertas del Black Friday, cuyo lema no deja lugar a dudas: "Que no te toreen".

Este paso al frente reaviva la tensión con el diestro de Ubrique, quien por el momento no ha reaccionado públicamente. No es la primera vez que los cruces familiares se trasladan a la publicidad: hace unas semanas, la propia Julia Janeiro protagonizó un comentadísimo anuncio para PcComponentes ("Si se enchufa, está en PcComponentes") que muchos interpretaron como una réplica directa a Belén, quien previamente la había calificado de nepobaby por aprovechar la fama de sus progenitores.

Belén alarga el chicle

El origen de este cruce de declaraciones se gestó durante los meses estivales, cuando Julia cargó duramente contra la colaboradora definiéndola públicamente: "Es un meme televisivo, se ha pasado toda la vida hablando de Jesulín de Ubrique. Al menos, mis padres tienen clase". Lejos de dejarlo pasar, la tensión acumulada durante el verano estalló definitivamente y sirvió de antesala para una de las reapariciones televisivas más esperadas del año.

Para responder a los ataques y aclarar su postura, Belén se sentó en el plató de ¡De Viernes!, desde donde desmintió tajantemente la versión de la joven sobre una supuesta buena relación con su hermana Andrea, sentenciando con dureza: "No tiene relación con su hermana, qué pena que no se hablen". Además, la colaboradora centró sus críticas en el torero al que denominó públicamente "el hombre invisible", reprochándole que no estuviera presente ni hubiera ejercido como tal: "El que ha sido una sombra es él con su hija".

Lejos de bajar el tono, la de Paracuellos aprovechó el espacio televisivo para enviarle un mensaje directo y sin paliativos a Julia Janeiro tras sus descalificaciones estivales: "Julia, no me vuelvas a insultar. Yo no soy una payasa, ni miento, ni soy una analfabeta. Sé escribir. No tendré títulos de nada, pero no me insultes". Con estas palabras, Belén zanjó las especulaciones sobre su silencio y demostró que está dispuesta a dar la batalla dialéctica sin filtros.