Blanca Romero presume de suegra y afianza su relación con Quique Sánchez Flores

A las puertas de conmemorar su primer año de relación sentimental, la actriz Blanca Romero y el técnico de fútbol Quique Sánchez Flores atraviesan una etapa de plena estabilidad. Tras haber afrontado meses marcados por las especulaciones sobre un posible distanciamiento, la asturiana ha disipado cualquier incertidumbre mostrando públicamente la cercanía y el afecto que la unen a su entorno más íntimo.

Blanca ha recurrido a sus perfiles en redes sociales para compartir una elocuente estampa familiar en la que aparece junto al entrenador y a la madre de este, la cantante Carmen Flores. Con un escueto y significativo mensaje dirigido a su pareja –"Lo más puro y bello que tienes, la amo"–, Romero ha evidenciado la sólida sintonía con su suegra, quien a sus noventa años continúa siendo un pilar indiscutible para la estirpe artística.

La publicación adquiere una relevancia añadida tras superar momentos complejos a lo largo del último ejercicio. Las alarmas saltaron en marzo, cuando la maniquí decidió suprimir las fotografías compartidas con el preparador, un gesto que alimentó sospechas de ruptura. Dichas conjeturas se intensificaron durante el verano a raíz del fallecimiento de Rafael Romero, padre de Blanca, cuando no trascendió públicamente la compañía presencial del madrileño en las exequias celebradas en el norte peninsular.

Pese a tales episodios, el noviazgo ha logrado afianzarse combinando las obligaciones cotidianas de ambos con una gestión rigurosa de la distancia. Blanca continúa afincada en Gijón, volcada en sus compromisos profesionales y familiares, mientras que Sánchez Flores desempeña su labor deportiva en Vitoria al frente del Deportivo Alavés. La clave, como ha confesado la actriz en alguna ocasión –a pesar de que intenta mantener su relación lejos de los focos– es quererse mucho, admirarse y apoyarse en todo; y, además, organizarse a la perfección para pasar juntos todo el tiempo posible.

Con este gesto público, la artista no solo confirma su completa integración en la saga de los Flores, sino que ratifica la vigencia de un romance caracterizado por el respeto y la reserva mediática, lejos del sensacionalismo habitual que suele acompañar a las figuras de la crónica social.