Kiko Rivera se confiesa con Pablo Motos: sus secuelas del ictus y la inesperada llamada de Cristiano Ronaldo

Kiko Rivera reapareció en el plató de El Hormiguero tras casi una década sin pisar el espacio presentado por Pablo Motos. Una entrevista en la que el DJ y cantante, a sus 42 años, mostró un perfil profundamente reflexivo, marcado por el delicado trance de salud que atravesó durante los meses de verano al sufrir un segundo ictus.

El episodio tuvo lugar tras la final del Mundial de fútbol entre Argentina y España en la que nuestro país salió vencedor. Tras festejar el triunfo de la selección española y ofrecer un show esa misma noche en Vigo, el artista comenzó a notar los primeros indicios de que algo no marchaba bien. En un primer momento, las dificultades para comunicarse verbalmente provocaron una confusión doméstica: "Mi mujer pensaba que se me había ido la mano con las copas porque me decía cosas y a mí me costaba un mundo reaccionar", explicó en el programa.

Sin embargo, el verdadero temor afloró horas después: "Desperté en la mañana con toda la parte izquierda dormida. Pensé que era de una mala postura. Nunca pensé que la vida me fuera a castigar dos veces". Pese a la gravedad de los síntomas, intentó no alarmarse e ingresó en un vuelo de regreso, lugar donde la altitud y la presión desencadenaron la crisis en su máxima intensidad.

Aunque ha logrado salir adelante, el músico no oculta que el camino no ha sido sencillo y que arrastra consecuencias físicas e internas: "No estoy recuperado al cien por cien. La pierna me falla, el brazo izquierdo tampoco me responde como antes y cuando mantengo una conversación muy larga tiendo a desconectar. Me han quedado secuelas que no se ven a simple vista, pero por dentro me siento castigado".

Hábitos, paz familiar y un peculiar ofrecimiento millonario

Este grave percance ha forzado al hijo de Paquirri a reorganizar por completo sus hábitos diarios. Por prescripción médica directa de su neurólogo, ha tenido que reducir drásticamente las horas continuadas frente a pantallas y ordenadores, además de recortar su exigente ritmo de trabajo. A su historial médico —marcado por la diabetes tipo 2, hipertensión, hiperuricemia y colesterol elevado— se suma ahora una rigurosa abstinencia y el abandono definitivo del tabaco. No obstante, encaró la situación con humor: "No me he convertido en un santo de la noche a la mañana, sigo siendo yo. Me pierde la comida y mi gran tentación sigue siendo la Coca-Cola".

Uno de los aspectos más emotivos de este proceso ha sido el plano afectivo. Este nuevo revés médico coincidió con el fin del distanciamiento que mantenía con su madre, Isabel Pantoja. A diferencia de su primer ictus, el artista subrayó el valor emocional de contar con el apoyo materno tras seis años de separación: "Sentía frío y oscuridad, pero esta vez tuve su abrazo. Malditos seis años perdidos". En este sentido, aprovechó las cámaras para lanzar una reflexión directa a la audiencia: "Si tenéis cuentas pendientes con vuestra madre, solucionadlas. El tiempo no se recupera".

Entre las revelaciones de la noche, el DJ sorprendió al público al narrar un insólito episodio vivido tiempo atrás junto a Cristiano Ronaldo. Según relató, tras su participación en un famoso programa de televisión, recibió la llamada del astro portugués a través del contacto de un futbolista amigo común. Aunque Rivera confiaba en que el delantero luso deseaba contratar sus servicios musicales para un evento privado, la propuesta tomó un rumbo completamente inesperado: "Resulta que quería proponerme un injerto capilar para una de sus clínicas. Yo no estaba por la labor de ponerme pelo, así que se me ocurrió pedirle un millón de euros por la campaña. No debió parecerle una cifra muy razonable porque jamás volvió a ponerse en contacto conmigo".

En la actualidad, centrado en el cuidado personal y en su faceta musical, Rivera encara esta nueva etapa con el lanzamiento del sencillo Volver a nacer, adelanto de su próximo trabajo discográfico, Volver a sentir. Una producción con la que busca plasmar musicalmente la oportunidad vital que, según afirma, ha vuelto a recibir.