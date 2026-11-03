Los amigos furtivos de Tana y Roca Rey: división en la pandilla

La Crónica Rosa ha comenzado con un mensaje de pésame para Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife y para dos oyentes nuestros, Alberto y Guadalupe, que han perdido a su hijo Alberto en México.

Tana Rivera está tristona después de enterarse de que se ha quedado fuera del viaje que iba a hacer a Perú para ver torear a Roca Rey. La mayoría de ellos se han dejado ver sin problema. Por una parte, la pandilla del torero encabezada por Victoria Federica, el mejor amigo del torero, Tomás Páramo, así como su mujer, María García de Jaime. En ese viaje también están algunos de los íntimos de Tana, como Carlota García-Pelayo y su novio, que han viajado a Lima casi a hurtadillas, seguramente aprovechando que ya tenían el viaje planeado y los billetes comprados. De momento no se dejan ver con Roca Rey quizás para no salir en la misma foto. Una visita que, además, ha coincidido con que Roca Rey ha sido distinguido con el sexto Escapulario de Oro del Señor de los Milagros de Lima de su carrera.

Hay una periodista del canal taurino Onetoro, que se llama Vanessa Ramos, con la que Roca Rey coqueteó cuando le iba a entrevistar. Le pidió un beso y ella le correspondió, para luego proseguir con la entrevista, realizada en el callejón antes de salir al ruedo. Además de reportera del canal, está al frente de la Ganadería Flor de la Canela en la finca Serranillo, en Corral de Ayllón, Segovia. Se trata de un saludo, sin ninguna otra intención, entre dos personas que se conocen. Además, Vanessa está casada con un torero, Pablo Atienza.

Miguel Bosé ha tenido que borrar la publicación que había hecho en la red social X en la que criticaba a Óscar Puente por su gestión de la tragedia de Urda. "Ojalá que todas las almas de Adamuz y Urda fulminen a ese tal Óscar Puente como la escoria que es. Eres una desgracia, Oscarito. Una verdadera y auténtica desgracia humana. Un malnacido", escribió. Ahora ha explicado el motivo: "Queridos amigos, he tenido que borrar mi mensaje sobre Óscar Puente, mi adorado y bonito Oscarito, porque me bloquearon la cuenta. Se admiten cosas peores, pero alguna de las palabras que utilicé no le han debido gustar al Menestro", que es así como se refiere a él.

Kiko Rivera volvió anoche a El Hormiguero para presentar su último lanzamiento discográfico. La canción se titula "Volver a nacer". Una canción en la que la IA ha tenido mucho que ver. Con él, acudió su inseparable Lola, que se marcó unos bailes previos en los pasillos con Pablo Motos porque ella es bailarina profesional. Contó cómo le dio el ictus: "Pensé que me quedaba en el sitio, me dio en un avión el día de la final del Mundial. Estaba trabajando en Vigo y fue una noche emocionadísima. Esa noche actué y empecé a sentirme raro. Me monté en el avión y con la presión me dio el zambombazo". "Mi mujer -en referencia a Lola García, con la que asegura que es como si ya estuviese casado a pesar de que todavía no han pasado por el altar- me hablaba y me costaba reaccionar. Ella se enfadó porque se pensaba que me había bebido copas porque me hablaba y no sabía", relató, revelando que "desperté con la parte izquierda dormida y pensé que era una mala postura. Nunca pensé que la vida fuera a castigarme dos veces". "Cuando bajé del avión andaba como el Langui", bromeó.

Contó que se está recuperando, aunque le han quedado secuelas, ya que le falla el brazo izquierdo o la pierna. También que se cuida más aunque "sigo siendo Kiko Rivera, no penséis que me he vuelto un niño de San Ildefonso".

Sobre su madre, comentó que "el abrazo de una madre no lo iguala nada. Malditos seis años. Si hay alguien aquí que no se habla con su madre, dar el paso porque estáis perdiendo el tiempo". Eso sí, no habló de su hermana Chabelita.