Vivienne, la cuarta hija de Angelina y Brad Pitt que renuncia al apellido de su padre

Vivienne Jolie, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, ha seguido los pasos de tres de sus hermanos y ha decidido prescindir oficialmente del apellido paterno. La joven, que acaba de cumplir 18 años, ya figura legalmente como Vivienne Marcheline Jolie, después de que un juez de Los Ángeles diera luz verde a su petición el pasado 2 de noviembre.

El cambio de nombre se había solicitado en julio, poco después de alcanzar la mayoría de edad. Según la documentación judicial consultada por Entertainment Weekly, el procedimiento se resolvió sin objeciones por parte del tribunal.

En realidad, Vivienne ya había empezado a marcar distancias con el apellido de su padre antes de formalizar el trámite. En 2024 participó junto a Angelina Jolie en la producción del musical The Outsiders, ganador de un premio Tony, y en los créditos del espectáculo aparecía únicamente como Vivienne Jolie.

Con esta decisión, ya son cuatro los hijos de la expareja que han optado por conservar el apellido de su madre y eliminar el de Brad Pitt. La ruptura familiar se remonta a 2016, cuando Angelina Jolie solicitó el divorcio, apenas dos años después de su boda y tras una relación de una década.

La primera en dar ese paso fue Shiloh, que inició el procedimiento en mayo de 2024, al cumplir los 18 años. Su nueva identidad, Shiloh Jolie, quedó aprobada oficialmente en agosto de aquel mismo año.

Después llegaron sus hermanos mayores. Maddox consiguió autorización judicial para pasar a llamarse Maddox Chivan Jolie, mientras que Zahara formalizó su cambio a Zahara Marley Jolie a finales de septiembre, después de haber iniciado los trámites en junio. Esta última ya había utilizado públicamente el apellido de su madre durante su graduación en el Spelman College, en mayo.

Knox, hermano gemelo de Vivienne, es por ahora el único de los hermanos que no ha realizado un cambio legal de apellido. Sin embargo, Entertainment Weekly apunta que también habría prescindido de Pitt en su diploma de bachillerato.