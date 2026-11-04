Alba Carrillo reacciona a la demanda de Feliciano López apelando a la Constitución

Alba Carrillo ha confirmado la recepción formal del requerimiento interpuesto por su expareja, casi una década después de su ruptura conyugal. Frente a los micrófonos de Europa Press, ha ratificado que su equipo legal ya ha procedido a contestar al escrito judicial. Feliciano López decidió recurrir a los tribunales tras considerar que se ha producido una reiterada vulneración de su derecho al honor y a la intimidad, a raíz de las constantes declaraciones que Carrillo ha vertido en diferentes medios de comunicación.

Pese a la iniciativa del deportista, que busca salvaguardar a su actual familia de la notoriedad generada en los platós, la tertuliana ha querido restar trascendencia al litigio. Carrillo ha insistido en que mantiene plena confianza en la labor de los tribunales y ha invocado garantías democráticas para justificar sus intervenciones. En este sentido, ha remarcado que ejerce su profesión informativa y aseguró que no siente preocupación alguna ante las resoluciones que deba adoptar el juez competente: "Al final yo no soy jueza, soy comunicadora", añadiendo que "vivimos en un país con libertad de expresión, que es un derecho constitucional que nos ampara".

Con tono desenfadado, la modelo argumentó que sus opiniones responden a un registro espontáneo e irónico, descartando cualquier afán lesivo en sus comentarios sobre el extenista. Carrillo defendió su derecho a expresarse sin cortapisas y sugirió que el conflicto no debería haberse judicializado, señalando que en el ámbito mediático convendría actuar con mayor sentido del humor frente a las controversias en vez de acudir a la vía penal o civil para dirimir disputas derivadas de antiguas relaciones personales.

Hace unos días comentaba, en unas declaraciones que se hacían virales, confesando su atracción por Gabriel Rufián tanto a nivel político como físico: "Estoy aquí alegre y divorciada porque no me ha venido un Rufián. Porque a mí un tío así, progresista, divertido, que no le importa decir cuándo se ha equivocado, pues a mí yo le llamo Rufi. Yo puedo llamarle Rufi aunque no le conozca, él puede llamarme Albi aunque no me haya visto en la vida. Yo me dejo diminutear".

Carrillo quiso tener buenas palabras con el expiloto Fonsi Nieto, progenitor de su hijo Lucas, elogiando la actitud y generosidad de su expareja en la crianza compartida, destacando que el bienestar de los menores ha estado siempre por encima de cualquier discrepancia. De este modo, defendió que el consenso familiar resulta alcanzable mediante la voluntad mutua y zanjó la polémica reafirmando su propósito de preservar la tranquilidad personal ante sus nuevos compromisos profesionales.