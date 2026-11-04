Filtrada la impactante letra de la nueva canción de Kiko Rivera tras su segundo ictus

La música siempre ha sido un refugio y una forma de contar su vida para Kiko Rivera. El artista ha logrado sorprender de nuevo a sus seguidores y a la crónica social con el adelanto de su próximo y más esperado lanzamiento discográfico: un tema titulado "He vuelto a nacer", a cuya letra ha tenido acceso este medio y que promete convertirse en el proyecto más personal, maduro y revelador de toda su trayectoria artística.

Lejos de los ritmos puramente comerciales que han marcado gran parte de su carrera en la última década, esta nueva composición funciona como una catarsis emocional en formato de balada moderna. En ella, el intérprete repasa los episodios más oscuros y determinantes de su historia reciente, poniendo especial énfasis en el grave bache de salud que paralizó a España, el profundo cambio de prioridades en su vida personal y el papel fundamental que ocupa su familia actual, con su mujer, Lola, y sus hijas como pilares absolutos de su renacer.

El segundo ictus: el abismo que cambió su perspectiva vital

El eje central de la canción gira en torno a su salud y, de manera muy explícita, al segundo episodio cerebrovascular —el ictus— que sufrió y que estuvo a punto de costarle la vida. Kiko aborda este episodio no desde el victimismo, sino desde una cruda y agradecida aceptación de la fragilidad humana. "He vuelto a nacer. Dos veces la vida me dejó volver. Y ahora que sé lo que puedo perder. No pienso perderme la vida otra vez. He vuelto a nacer. Con los mismos defectos de ayer, pero con más motivos que nunca para hacerlo bien. He vuelto a nacer", dice el tema.

Como el propio artista refleja en los versos filtrados del tema, el parón obligado supuso un antes y un después: la constatación de que la vida puede esfumarse en un segundo y la necesidad imperiosa de aprovechar cada instante. La letra transmite el eco de esos momentos de incertidumbre en el hospital, donde el silencio y la soledad le obligaron a replantearse absolutamente todo. En este sentido, la música se convierte en su mejor medicina, un testimonio de supervivencia que narra cómo, tras asomarse al abismo, su única obsesión actual es no perderse ni un solo momento de los suyos.

La reconciliación interior y el cierre de heridas con el pasado

Otro de los aspectos más destacados de la canción es el tono reconciliador con el que Kiko aborda su pasado. A lo largo de la letra, el DJ y cantante deja claro que ha decidido hacer borrón y cuenta nueva en lo referente a las polémicas familiares y mediáticas que han marcado su vida pública durante años.

Las referencias a "no mirar con rabia al pasado ni regresar a lo que me ha quebrado" sugieren un profundo proceso de terapia y madurez emocional. El artista reconoce sus errores, asume sus defectos —tal y como reza el estribillo—, pero elige enfocar su energía en el presente. Esta catarsis lírica se interpreta en el sector como un punto final a los enfrentamientos y distanciamientos con su madre, Isabel Pantoja, optando por la paz mental, el perdón y la sanación interna por encima del ruido mediático.

"La vida giró de repente y fue mirar diferente. Ahora elijo vivir el presente y me guía lo que el corazón siente. Ya no miro con rabia al pasado ni regreso a lo que me ha quebrado. Las heridas también me han marcado, pero sé que en mí algo ha cambiado", dice, en una clara alusión a su situación familiar actual.

Lola y su nueva vida: el motor que sostiene su día a día

Si el ictus fue el detonante del cambio, Lola García representa el puerto seguro y el motivo principal por el que Kiko asegura haber vuelto a nacer.

La canción destila un profundo agradecimiento hacia su pareja. En los pasajes más emotivos del tema, se percibe cómo el apoyo incondicional de su pareja y su núcleo familiar más cercano han sido el auténtico flotador al que aferrarse durante la tormenta. Lejos de los focos de la prensa del corazón, el artista canta a la tranquilidad de las pequeñas cosas, al hogar y a una rutina construida desde el amor y la estabilidad, dejando atrás los excesos y los fantasmas de antaño.

Con "He vuelto a nacer", Kiko Rivera demuestra una evolución artística notable, utilizando la composición como una herramienta de autoconocimiento y reconciliación con el público. Aunque la discográfica aún no ha anunciado la fecha oficial de lanzamiento del sencillo, la filtración de su letra ya ha desatado una enorme expectación en redes sociales, consolidando este tema como el testimonio definitivo de un hombre que, tras tocar fondo, ha decidido aprovechar su segunda oportunidad: "Esta vida me golpeó y casi me la quitó. Pero incluso en el silencio escucha mi propia voz. Si todavía sigo aquí es porque queda mucho por vivir".