Genoveva Casanova vuelve al universo mediático: paseo por Madrid con un misterioso acompañante

Ha pasado un año desde que vimos por última vez a Genoveva Casanova en España. La mexicana se marchó a su país natal y desde entonces no había vuelto a ser fotografiada, lo que no significa que no haya vuelto a España cuando le haya dado la gana.

Ahora ¡Hola! publica fotografías exclusivas que, no se sabe muy bien por qué, no lleva a portada. Y eso que es uno de los grandes personajes del corazón de los últimos tiempos y, según algunos, la persona que aceleró la sucesión real en Dinamarca.

En cinco fotos, vemos a Genoveva en Madrid, paseando junto a un misterioso acompañante con el que acababa de disfrutar de un almuerzo para dos. Se trata de un caballero de mediana edad, de pelo canoso y cazadora azul tipo forro polar.Los dos caminan conversando, ajenos a las cámaras.

Leemos en ¡Hola! que después se marchó al dentista. Genoveva se cuida mucho y la prueba es que ahora luce unos brazos torneados a base de mancuerna. Los necesita para sujetar el estupendo Birkin 35 naranja que lleva, que en tiendas de segunda mano supera los 17.000 euros; el Rolex Daytona —precio a convenir— y la pulsera vintage Van Cleef & Arpels, a la venta por 5.050 euros.

Rania de Jordania se está tratando en la clínica Ruber de Madrid de un dolor lumbar

Rania de Jordania es humana. Tiene dolores en la zona lumbar y se está tratando en un hospital privado de Madrid, la clínica Ruber, en la que se ha puesto en manos del doctor Baselga. ¡Hola! lleva en portada la imagen de la reina jordana paseando por la capital durante su estancia aquí para ponerse en las mejores manos.

Los detalles de la revista sobre el tratamiento al que se está sometiendo son tan profusos que parecen sacados de un parte médico: la soberana está recibiendo inyecciones de Orthokine en la zona de la columna vertebral y ondas de radiofrecuencia para el tratamiento del dolor.

Rania no ha viajado sola. La han acompañado en su periplo madrileño su hija Iman, su yerno y una de sus nietas, con los que ha paseado por Madrid. El reportaje es amplio: entradas y salidas del hospital, visita al zoológico de Madrid y, sobre todo, muchas tiendas. La reina recorrió con su hija la Milla de Oro de la capital para comprar ropita de bebé mientras sus guardaespaldas empujaban el carricoche, y dedicó una mañana entera a recorrer El Corte Inglés de Serrano, el de las marcas de lujo.

Por supuesto, en todos sus paseos Rania destaca por su elegancia. El reportaje parece sacado de una revista de moda. Desde su abrigo de Fendi hasta sus vaqueros de Haikure, siempre va perfecta, ya fuera para almorzar en una marisquería de la calle Cervantes o para comprar turrones en Vicens.

Gloria Camila se compra una casa

Semana en portada y Diez Minutos en páginas interiores comparten la información de que Gloria Camila Ortega se ha comprado su primera casa.

Se trata de un chalet de 170 metros cuadrados sobre una parcela de 400 de líneas modernas que está situado cerca de la casa de su padre, a las afueras de Madrid. Según Semana, ha costado 55.000 euros y consta de cuatro habitaciones y tres cuartos de baño.

Ortega Cano y Marina, la mujer que cuida de toda la familia, fueron a visitarlo el otro día muy ilusionados.

Los amigos pijos de Tamara Falcó se disfrazan en Venecia

No es carnaval, pero Luisa Bergel ha elegido esta temática y ha obligado a sus colegas a viajar hasta la ciudad italiana y ponerse la máscara con motivo de su cumpleaños. Luisa tiene mucho que ver en la historia de amor de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, ya que los dos se conocieron hace seis años, cuando su amiga celebró sus 24 años en Madrid.

Ahora ha elegido un escenario más novelesco para homenajearse, y ¡Hola! publica un extenso reportaje en el que vemos a sus mejores amigos disfrazados en la ciudad de los canales. Además de la hija de Isabel Preysler y de su marido, Íñigo Onieva —que se tuvo que poner una máscara de arlequín—, acudieron otros íntimos como el actor Miguel Ángel Muñoz y un montón de treintañeros con apellidos compuestos que se lo pasaron en grande en la eccentric party, la fiesta excéntrica que organizó Bergel.

Cóctel de noticias

Las revistas se vuelcan con la tragedia ferroviaria en Urda. Todas dedican sentidos homenajes a las víctimas, recuerdan a los supervivientes y rememoran la visita de los Reyes al hospital de Toledo.

La reina Sofía es homenajeada por ¡Hola! por su 88 cumpleaños. La revista cuenta detalles inéditos sobre sus planes futuros, entre ellos visitar el palacio de Tatoi —la casa en la que vivió su infancia griega—, que ha sido restaurado gracias a sus recuerdos. ¡Hola! añade que la emérita está dejando todo en orden: cartas, documentos, álbumes, sus joyas personales y sus vestidos de alta costura.

Belén Esteban y Terelu se reencuentran en el funeral de Raúl Triguero. Las dos dejaron sus diferencias a un lado para despedir al reportero de Mediaset, fallecido en el accidente de Urda.