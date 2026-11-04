La actriz Ana Fernández y el cantante Adrián Roma anuncian que van a ser padres

Ana Fernández y Adrián Roma van a ser padres. La actriz de Los protegidos y el vocalista del grupo Marlon han anunciado que esperan su primer hijo a través de una publicación conjunta en redes sociales. Para comunicar la noticia, han elegido una canción en la que se dirigen al bebé que está por llegar.

En el vídeo que han compartido, ambos aparecen cantando juntos una letra en la que expresan la ilusión por la llegada del pequeño y le prometen acompañarle cuando lo necesite. "Quiero que sepas que te estamos esperando aquí fuera. No te conozco, pero sé que eres el aire que necesito para respirar", dice uno de los fragmentos de la canción.

La letra también incluye un mensaje de apoyo para el futuro bebé: "Quiero que sepas que voy a estar ahí cuando te asustes, para decirte que las nubes no son tan blancas ni los cielos tan azules. No te preocupes por nada, voy a estar ahí cuando te asustes".

Al final de la grabación, las imágenes de la pareja cantando dan paso a una ecografía. Ana Fernández y Adrián Roma aparecen entonces abrazados. Junto al vídeo han escrito: "Nuestra mejor canción es la que está por llegar".

La noticia llega después de más de una década juntos. La actriz y el cantante comenzaron su relación a finales de 2015, después del fallecimiento de Santi Trancho, anterior pareja de Ana Fernández, en un accidente de moto. Desde entonces, han mantenido su relación con discreción y han compartido pocos detalles de su vida privada.