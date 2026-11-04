¿Quién es la mujer que abrazó compungida a Óscar Puente tras su dimisión?

La convulsa escena política nacional vivió este martes un punto álgido tras la renuncia de Óscar Puente a su cargo como ministro de Transportes y su decisión de apartarse de las listas electorales, un movimiento justificado por él mismo apelando a la "dignidad política". Sin embargo, más allá de las repercusiones institucionales y el terremoto político desatado, el foco mediático se desvió momentáneamente hacia la trastienda parlamentaria y el papel de algunos profesionales de la información afines al Gobierno.

El momento captado por las cámaras tras el final de la Diputación Permanente muestra un hemiciclo en plena efervescencia tras los acontecimientos. Entre abrazos de compañeros políticos afines y alguna que otra confidencia al oído, emerge la figura de una mujer compungida, visiblemente afectada por la decisión de Puente. Se acerca al ministro, que, con las manos sobre sus hombros, le muestra todo su apoyo.

Pero ¿quién es esta mujer que parece tan afectada con la marcha de Puente? Pues se trata de Loreto Ochando, colaboradora habitual en la parrilla de TVE y La Sexta en programas como Malas Lenguas o Al Rojo Vivo. Una tribuna desde la que cada día sienta cátedra sobre la imparcialidad y donde defiende la dignidad de los periodistas que no se venden al poder.

¿Quién es Loreto Ochando?

La protagonista del conmovedor vídeo que acompaña la noticia es una conocida periodista valenciana especializada en crónica política y de tribunales. A lo largo de su trayectoria, Ochando ha colaborado con diversos medios escritos (como Valencia Plaza o El Plural) y ha saltado a la primera línea de la actualidad nacional gracias a sus recurrentes apariciones como tertuliana en magacines de la cadena pública y laSexta.

Ochando participa activamente en espacios de debate de actualidad como el formato de debate político Malas Lenguas, además de intervenciones habituales y análisis en cadenas autonómicas y nacionales (como laSexta, en programas como Al Rojo Vivo). Su estilo incisivo, marcado por una defensa férrea de postulados progresistas, especialmente del Gobierno de Sánchez, la ha convertido en una figura recurrente y a la vez polarizadora dentro de las tertulias televisivas del país.

Este tipo de episodios reabren de manera inevitable el debate sobre los límites de la profesión periodística, la neutralidad en las instituciones públicas de comunicación y el papel de unos colaboradores que, con gestos de evidente complicidad hacia los políticos dimitidos, ponen a prueba la confianza de los espectadores en la imparcialidad informativa.