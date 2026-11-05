Aitana Sánchez-Gijón en su cumpleaños: la edad que no aparenta, su gran momento profesional y el amor de Maxi Iglesias

Aitana Sánchez-Gijón sopla las velas marcando una etapa dorada tanto en lo personal como en lo profesional. La aclamada actriz española, nacida en Roma el 5 de noviembre de 1968, llega a su día especial tras haber ejercido, junto a la actriz Juana Acosta, como maestras de ceremonias en la gala de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en el Teatro Real de Madrid.

Aitana deslumbró con un sofisticado vestido midi en tono oscuro, con cuerpo bandeau y escote en V de la colección otoño-invierno 2024 de Yolancris con aplicaciones florales negras repletas de pedrería.

Más allá del éxito profesional, la actriz celebra la jornada en un momento de plenitud en el terreno sentimental. La relación con Maxi Iglesias salió a la luz a comienzos de año cuando la revista Lecturas reveló el romance entre los dos intérpretes, de 57 y 35 años en ese momento. Los actores se conocieron hace más de una década, en la grabación de la serie Velvet, de Antena 3. Medio año después de aquellas imágenes, la pareja parece más sólida. El pasado 21 de octubre, fueron fotografiados besándose durante una escapada romántica en Sigüenza (Guadalajara), y la prensa habló de que ya no se esconden, lo que demuestra que su historia de amor continúa lejos de los focos.

La actriz declaró en una ocasión: "Me gusta cumplir años. Cada vuelta al sol me recuerda lo afortunada que soy". Lo que no sabemos es si Maxi podrá acompañar a Aitana en esta fecha tan especial, ya que tiene previsto actuar esta tarde en Soria, donde representará La malquerida de Jacinto Benavente, en una gira que la llevará a Pamplona durante el fin de semana.

Aunque no esconden su relación, ambos prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. "Siempre he sido muy celoso de mi privacidad, muy hermético, porque no quiero que se confundan", aseguró el actor tras ser sorprendido con Aitana. Aun así, dejó claro que no tiene intención de esconderse: "No tengo nada que ocultar".