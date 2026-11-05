Ana Obregón se disculpa con Dell'Atte y rompe con Lequio tras "defender lo indefendible"

Ana Obregón ha acudido al plató del programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3 para reafirmarse en el perdón público trasladado recientemente a Antonia Dell'Atte. La actriz y comunicadora, visiblemente conmovida, explicó las razones que la llevaron en 2021 a cuestionar la veracidad de una denuncia por supuestos malos tratos presentada por la modelo italiana contra Alessandro Lequio en 1991, reconociendo que dio crédito a una falsedad en un período marcado por el fallecimiento de su hijo Aless.

Durante su intervención televisiva, la presentadora expuso que actuó movida por los impulsos y sin medir el perjuicio que ocasionaban sus aseveraciones. "Yo recibí una información que era falsa, no era correcta. No es justificación, pero acababa de perder a mi hijo", argumentó antes de lamentar haber invertido más de tres décadas en respaldar al padre de su vástago sin haber obtenido reciprocidad. Por ello, admitió que este paso supone un punto de inflexión en el trato con su expareja, a quien reprocha no haber mostrado gratitud tras años intentando defender lo indefendible.

La reconciliación con Dell'Atte pretende cerrar de forma definitiva una controversia enquistada durante años. Obregón apeló a la empatía y a la necesidad de desterrar resentimientos del ámbito íntimo: "Tenía que decir: 'Perdona, Antonia, te he hecho daño'. Sé lo que ha sufrido tu hijo Clemente, que le adoro". De igual modo, incidió en la trascendencia de reparar los errores cometidos para garantizar su estabilidad emocional y volcarse plenamente en la crianza de su nieta Anita.

Una de las consecuencias más significativas de este acercamiento ha sido la reapertura de la comunicación con Clemente Lequio. Ana desveló que el joven le ha transmitido su deseo de conocer a la niña, una petición que ha acogido con agrado. Recordó además el respaldo que brindó a Aless durante su tratamiento médico en Nueva York, un gesto que considera imborrable. De esta manera, aspira a consolidar un entorno familiar en armonía mientras prosigue su labor al frente de la Fundación Aless Lequio.