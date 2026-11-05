Manu Tenorio presenta su perfume inspirado en su Sevilla natal

Como se suele decir, el tiempo vuela, y ya han pasado 25 años de la primera edición de Operación Triunfo. Afortunadamente, a Manu Tenorio las cosas le han ido muy bien, a base de mucho tesón, como me confesó durante la entrevista que mantuve con el artista. "Estoy muy satisfecho con este último proyecto que ha llegado a su fin. No ha sido fácil porque no tengo detrás una multinacional. Tengo nuevos proyectos y muy motivado. A nivel personal y anímico me encuentro muy equilibrado, tranquilo con las cosas muy claras. Siempre he sido empresario y no me puedo quejar gracias a la constancia, la dedicación y el esfuerzo. Gracias a eso voy consiguiendo mis metas".

Manu contaba que han sido 2 años el tiempo que ha tardado en presentar 'Tenorio Parfum'. Un perfume que está inspirado en su Sevilla natal. "Puedo decir que este perfume tiene alma, porque está basado en hechos reales, las notas del aroma de esta fragancia están inspiradas en el patio de la casa del barrio de Triana donde yo he crecido, con su albero, los naranjos en flor, huele a la plaza de Santa Cruz en primavera, con un punto de incienso por el Cristo del Gran Poder, al que profeso una gran devoción. Esto lo he ideado yo desde cero, soy también el autor, y así lo voy a sacar adelante". Aprovechando que se acercan las Navidades, Manu explicó que "es un regalo muy bueno para Navidad, tiene un precio que oscilará sobre 22 a 25 euros. Se puede encontrar en internet y en tiendas como Primor, también en una cadena de tiendas canaria, y en las islas lo vamos a presentar, poco a poco se podrá ir adquiriendo en más establecimientos".

De su carrera como cantante está muy satisfecho porque, según me comentó, después de 25 años de profesión, ha conseguido tener un buen mánager. "Pienso que ya me tocaba. Me está dando una gran seguridad en mi trabajo. Vamos a hacer una gira de teatros, y tengo mucha ilusión".

Al preguntarle por la polémica que ha aparecido de la posibilidad de juntarse después de 25 años todos los integrantes de Operación Triunfo, a la que Rosa López se ha negado, lo tiene muy claro. "Soy un tío muy despegado y siempre he ido a mi rollo, pero pienso que después de tanto tiempo, con lo que hemos vivido, con lo que hemos sentido, no me cabe en la cabeza que no nos vayamos a reunir. Todo esto lo hablamos juntos Natalia y yo. Es una pena y todavía está en el aire. Me encantaría reencontrarme con ellos y darme un abrazo con todos".

De su vida junto a Silvia, su mujer, y su hijo, no puede estar más feliz. "El secreto es ella, por la perseverancia y la lucha, y sobre todo también darte cuenta de que las cosas no son de usar y tirar y siempre apostar por la familia". Así lo confesó muy emocionado y con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos.