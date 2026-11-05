Inesperada ruptura de Alba Díaz y Marcos Terrones: "La vida cambia y nosotros también"

Punto final a una de las relaciones más discretas y seguidas de las redes sociales. Alba Díaz ha anunciado de forma pública la ruptura con el músico y productor Marcos Terrones. A través de un comunicado conjunto difundido en sus respectivos perfiles, la creadora de contenido ha querido trasladar a sus seguidores una decisión meditada y tomada de mutuo acuerdo, concluyendo una etapa sentimental que ambos han calificado de sumamente enriquecedora.

Lejos del conflicto o de los habituales reproches que suelen acompañar a las separaciones en el ámbito mediático, la hija de Vicky Martín Berrocal y de Manuel Díaz, alias el Cordobés, ha optado por la serenidad y la gratitud. "La vida cambia y nosotros también. Y a veces, aunque el amor siga estando ahí, toca aceptar que nuestros caminos ya no van en la misma dirección", ha expresado con franqueza en su publicación. Unas palabras que reflejan la madurez con la que ambos han afrontado el desgaste del vínculo afectivo.

En el mismo texto, la joven no ha ocultado el pesar que supone dar este paso tras compartir un periodo de gran complicidad. "Qué difícil es tomar una decisión así cuando hay tanto cariño y tanta historia detrás", manifestaba en el escrito, asegurando sentirse profundamente agradecida por las vivencias acumuladas a lo largo de los últimos meses, al tiempo que remarcaba su voluntad de mantener un recuerdo intacto de su tiempo en común.

Díaz ha querido recalcar expresamente que no existen terceras personas ni desavenencias graves tras esta determinación, definiendo el desenlace como un proceso sin culpables ni reproches. "Con muchísimo respeto y con el deseo sincero de que la vida nos trate bonito a los dos", concluía el mensaje, que rápidamente ha recibido multitud de muestras de apoyo y afecto de amigos y seguidores.

El anuncio llega pocos días después de que la propia protagonista levantara sospechas involuntarias durante la fiesta anual organizada por la revista Harper's Bazaar. Preguntada entonces por los reporteros acerca de posibles planes de boda o un futuro compromiso formal con el músico, sus esquivas declaraciones dieron pie a las primeras dudas. Aquella reacción anticipaba la encrucijada que atravesaba la pareja, que ahora formaliza de manera sincera su separación definitiva.