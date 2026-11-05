La dura confesión de Tamara Falcó ante Isabel Preysler: se sintió un "juguete roto"

Tamara Falcó fue galardonada durante la gala de la revista Mujer de Hoy, donde fue distinguida con el 'Icono de Estilo'. La marquesa de Griñón acudió con un sobrio y elegante conjunto de dos piezas confeccionado en terciopelo negro y salpicado con destellos metalizados en tonos verdes y dorados, formado por un top drapeado de cuello caído y falda larga.

A pesar de la ausencia de su marido, Íñigo Onieva –justificada por compromisos de trabajo–, Tamara estuvo arropada por su madre, Isabel Preysler, quien celebró con orgullo el reconocimiento otorgado a su hija. Durante el acto, Falcó agradeció la distinción y destacó el valor del medio convocante, al que definió como un referente por buscar el perfil de una mujer más intelectual y reflexiva.

Sin embargo, las valoraciones más sinceras de la premiada llegaron al repasar su trayectoria vital y el escrutinio público sufrido desde su juventud. Con notable franqueza, admitió haberse sentido como un "juguete roto" durante la adolescencia. Lejos de la imagen superficial que a menudo acompaña al mundo de las celebridades, reconoció la importancia del cuidado mental: "He hecho muchísima terapia. Hago mucho esfuerzo por estar en contacto con la naturaleza, por hacer ejercicio, por llevar una vida sana".

El momento más emotivo de la noche tuvo lugar cuando la homenajeada ensalzó a su madre como su principal referente ético y estético, además de ser su fuente de inspiración, describiéndola como una persona dulce y un ejemplo permanente. "Siempre ha sido una mujer increíble y además ha sido el referente para un montón de mujeres alrededor mío". La propia Preysler interrumpió de forma espontánea la conversación con un cariñoso "¡ay, chiquitina!", a lo que su hija respondió con humor recordando que, aunque ha intentado transmitirle su experiencia vital, no siempre siguió al pie de la letra sus consejos.

"Como mujer es un referente, también ella ha pasado por muchas cosas y ha intentado transmitirme su experiencia. Que bueno, no siempre he cogido todo lo que me decía, desafortunadamente", ha concluido divertida.

La gala contó asimismo con la presencia de rostros conocidos como Carmen Lomana, Fabiola Martínez, Karla Sofía Gascón o el músico Willy Bárcenas.