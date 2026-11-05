¿Qué hay detrás de la aparente paz de Ana Obregón y Antonia Dell'Atte?

Lejos de mantener el perfil bajo al que obligaría el hecho de que sus amigos Andrés Roca Rey y Tana Rivera hayan roto de manera traumática, Victoria Federica ha decidido publicitar lo bien que se lo está pasando en Perú, publicando una imagen en su Instagram comentando que se siente como en casa en el país del torero. "Volver a Lima siempre es volver a casa", más corazón rosa. Y lo mejor es la respuesta de Roca Rey. "Mi lima", así, con minúsculas, y un corazón rojo rojo. Además, en una de las fotos se lee el mensaje en la camiseta: "Tengo una flor en el culo".

Se trata de un viaje grupal que han realizado muchos de los amigos que forman parte del séquito del torero. La ruptura ha conllevado que las pandillas de los dos se hayan separado. Además, el mejor amigo de Andrés Roca Rey, Tomás Páramo, ha dado un paso definitivo en toda esta polémica: ha dejado de seguir en redes sociales a Tana.

¿Y dónde está Tana? Nadie sabe el paradero de la hija de Eugenia y Fran, aunque todo apunta a que se ha marchado con su madre a México o Colombia quizá para aprovechar sus días de vacaciones. También se han podido ver imágenes en redes sociales que podrían...

Ana Obregón sorprendía publicando un largo comunicado en Instagram, donde pide perdón con una foto de ambas de hace dos décadas. La verdad es que se trata de un acuerdo notarial que le recomendó firmar su abogada Teresa Bueyes ante notario para acabar así con la polémica. En dicho comunicado pide perdón y disculpas por las manifestaciones realizadas el 29-4-2021 contra Antonia Dell'Atte donde acusó públicamente a esta de haber falsificado una denuncia que presentó por malos tratos en 1991 contra su exmarido (Alessandro Lequio) porque lo decía un informe policial. Se trata de un arrepentimiento muy explícito.

Un comunicado que finaliza con una postdata donde pide perdón también a Clemente Lequio. "No basta con arrepentirse en silencio. Quien ha causado un daño también debe tener el valor de reconocerlo. Lo siento mucho, Antonia. Lo siento mucho, Clemente".

Ana estuvo en Y Ahora Sonsoles, donde se lamentó también por haber defendido siempre a Alessandro Lequio, sin obtener ni un gracias a cambio. Dijo que este paso que acaba de dar supone un punto de inflexión en su vida. Que quiere estar tranquila y no ponerse enferma para poder cuidar a Anita.