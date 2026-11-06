Alexia Rivas revela su cita con Carlo Costanzia en Ibiza: "Me pareció un poco soso"

Sorpresa en el plató de La Tarde se Mueve. La tertuliana Alexia Rivas se vio sorprendida este jueves en directo tras una pregunta inesperada de su compañera Marta López, quien quiso indagar sobre un antiguo y desconocido vínculo sentimental del pasado. La colaboradora, lejos de esquivar el asunto o negar lo ocurrido, admitió abiertamente haber mantenido un encuentro con Carlo Costanzia, actual pareja sentimental de Alejandra Rubio, desgranando los pormenores de aquella velada.

Rivas explicó con detalle el origen de este acercamiento, que se produjo en 2021 mediante una conocida aplicación de contactos reservada a personajes públicos. Tras coincidir en la plataforma digital, ambos decidieron organizar una cita en Ibiza, aprovechando una estancia estival en las Islas Baleares. En aquellas fechas, la periodista acababa de concluir su participación en el concurso de telerrealidad Supervivientes, mientras que el hijo de Mar Flores gozaba de una notable notoriedad gracias a su papel en la serie Toy boy, emitida en Antena 3.

Pese a la expectación que podría generar el encuentro, la velada no resultó tan satisfactoria como ambos esperaban. Según relató la propia comunicadora, no acudieron a solas, sino que cada uno estuvo acompañado por una amistad. Durante la conversación, la química brilló por su ausencia: "Lo noté un poco tieso", confesó Rivas ante las cámaras, antes de admitir que el actor no encajaba con sus preferencias. Aunque la comunicadora reconoció cierta incomodidad al relatar aspectos privados, fue contundente al valorar la personalidad del intérprete, señalando que le pareció "un poco soso" y que carecía del perfil que a ella le atrae.

A pesar de la falta de sintonía inicial, el joven intentó concertar un segundo encuentro tras regresar de las vacaciones. Sin embargo, Rivas decidió declinar la propuesta con rotundidad al considerar que "no cuajó" en ningún momento. "No es mi tipo, no me gustó", zanjó la tertuliana ante la insistencia de sus compañeros de espacio, poniendo fin a cualquier especulación sobre posibles continuaciones de aquel breve episodio.

El suceso tuvo lugar tres años antes de que Costanzia iniciara su relación con la hija de Terelu Campos. En este sentido, Rivas reconoció desconocer por completo si la joven está al corriente de lo sucedido, argumentando que ignora cuál es el grado de complicidad existente en la pareja. Aunque ambas profesionales coinciden con frecuencia en diversos estudios de televisión, la tertuliana confirmó que jamás ha abordado este asunto con ella en privado.