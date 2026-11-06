El atípico nombre que el futbolista Fabián Ruiz ha elegido para su hijo: solo 93 hombres se llaman así en España

El centrocampista del París Saint-Germain y de la Selección Española, Fabián Ruiz, y su mujer, Rosa Pereira, dieron la bienvenida a su primer hijo. El nacimiento, que motivó que el jugador se ausentara temporalmente de una concentración con el combinado nacional que se encontraba preparando la fase de grupos de la Liga de Naciones, vino acompañado de una gran sorpresa por la originalidad en la elección del nombre del pequeño: Bertín.

Con esta elección, la pareja se aparta de los nombres más frecuentes entre los hijos de futbolistas y deja un nombre poco común en el registro español. Según los datos del INE, Bertín es un nombre extremadamente poco común que llevan 93 hombres en toda España.

El nombre de Bertín posee un trasfondo histórico muy interesante. Es un nombre que procede del germánico antiguo y está vinculado a raíces que significan "brillante", "famoso" o "ilustre", traduciéndose habitualmente como "amigo brillante" o "ilustre amigo". Su recorrido histórico cuenta con figuras como san Bertín de Sithiu (siglo VII), un monje y misionero de origen franco fundador de una importante abadía en el norte de Francia, cuya festividad se celebra cada 5 de septiembre. Durante mucho tiempo, funcionó tanto como un nombre propio independiente o como diminutivo aplicado a nombres de origen germánico terminados en -bert como Alberto, Roberto o Gilberto. Asimismo, el Bertín más popular de nuestro país es Bertín Osborne, aunque el nombre real del cantante y presentador es Norberto Juan Ortiz Osborne, y corresponde al diminutivo por el que ha sido conocido siempre.

La noticia del embarazo se hizo pública en pleno Mundial. Fabián marcó el primer gol del partido en el que España y Bélgica se jugaban el pase a semifinales y lo celebró metiéndose el balón bajo la camiseta, en honor al hijo que esperaba.

Aunque el futbolista creció personal y profesionalmente en el Real Betis, Fabián y Rosa se casaron en Sevilla en julio de 2025. Rosa Pereira, de 26 años, es psicóloga y sevillana, como el futbolista. En abril de 2026, dieron a conocer la noticia de que esperaban un niño.