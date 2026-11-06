El surrealista ataque de Dell'Atte a Ana Obregón que borró horas después en redes

Antonia Dell'Atte explotó ayer en Instagram con una publicación surrealista donde arremetía contra Ana Obregón, en la que recreaba un duelo entre un águila y un cuervo y escribía un texto sobre cómo el animal negro pierde siempre debido a la perseverancia del otro. Era un texto lleno de faltas de ortografía que no hace falta ni que busquen, ya que fue eliminado horas después. Eran cinco páginas que incluyen incluso una cita bíblica de San Mateo en el Sermón del Monte: "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados". Y ahora, a volar alto en un cielo despejado de luz y armonía. ¿Quizás porque han firmado un acuerdo de confidencialidad?

"Por fin has despertado después de 35 años de mentira y acoso mediático sobre mi persona. Acepto tus disculpas y tu arrepentimiento, esperando que sea sincero. Después de 35 años has admitido que has encubierto y defendido a mi maltratador, Alessandro Lequio. Entiendo que 'errar es humano, pero perseverar es diabólico' y tú has perseverado durante treinta y cinco años. Espero que sea la última vez que tenga que darte esta oportunidad, como he hecho en el pasado y en privado, pidiéndome que te perdonara. El perdón se tiene que merecer: no se exige, merece respeto y es sagrado. Viene de Dios. Pídele a Dios, desde tu conciencia, que te perdone y que no sigas mintiendo sobre mi persona otra vez". Terminaba diciendo: "Espero que encuentres la paz. Yo, mujer libre, la he encontrado".

Para nuestros colaboradores se trata de unas publicaciones que buscan afán de protagonismo.

La "pandillita taurina" sigue de viaje y compitiendo por el foco en las redes sociales. Primero con una foto grupal colgada por Roca Rey en la plaza de toros de Acho, se supone, sobre la zona de apoderados acompañado de VickyFede, Tomás Páramo y la esposa de éste y con la palabra "Soñando".

Casi a la misma hora, Eugenia Martínez de Irujo publicaba una foto en una barca con su hija Tana Rivera, las dos muy sonrientes porque hay que dejar claro que todo se cura. Como se comentó en la Crónica Rosa, Tana está en Acapulco con sus amigos más íntimos, la hija de Álvaro García Pelayo, Carlota, y su novio Juan, que es nieto de uno de los componentes de Los del Río. Ha sido precisamente él quien ha publicado una foto al borde de una piscina recordando que por fin estaba con "su gente". Curiosamente antes estuvo en Lima con "su otra gente", que son los amigos comunes. Lo que ocurre es que no han querido hacerse fotos juntos.

Marius Borg seguirá bajo arresto domiciliario. El Tribunal de Apelación de Noruega ha decidido revocar la resolución del Tribunal de Distrito de Oslo que había autorizado su salida y deberá seguir llevando vigilancia electrónica en Skaugum. En la decisión ha pesado que sigue bebiendo alcohol incluso para desayunar. Él dice que es por el Listerine o similar y por el zumo de manzana fermentado que bebe.