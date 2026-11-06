Rosario Mohedano rompe 10 años de silencio para contar la verdad del fin de su relación con Rocío Carrasco

La música, la constancia y la defensa férrea de los suyos han marcado la trayectoria de Rosario Mohedano, una artista que este viernes, 6 de noviembre, romperá su silencio en el plató de ¡De Viernes!. En una entrevista muy esperada y conducida por Santi Acosta y Bea Archidona, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano aborda sin filtros los episodios más complejos, dolorosos y determinantes de su vida familiar, mostrando una vez más su talante honesto, protector y valiente ante las adversidades públicas.

Rosario se enfrentará a una tesitura que honestamente habría preferido evitar, tal y como ella misma ha reconocido en más de una ocasión: "Si hubiese querido aclarar muchas cosas, me hubiese sentado en un plató de televisión". La cantante se ve en la necesidad de dar la cara y poner los puntos sobre las íes, protegiendo a su madre, Rosa Benito, quien recientemente ha tenido que lidiar de nuevo con frentes abiertos en televisión tras su paso por Supervivientes All Stars. Con una sutil pero firme defensa hacia su progenitora, Rosario lamenta la presión a la que a veces se somete a su familia, evidenciando el cariño incondicional que une a madre e hija y reivindicando el papel de Rosa, quien ha batallado con entereza frente a los platós y los años de exposición mediática.

Entre los momentos más delicados que abordará en el programa se encuentra aquel episodio límite en el que estuvieron a punto de perder a su madre en plena crisis matrimonial con Amador Mohedano, un matrimonio que se extendió durante 35 años y cuatro hijos en común. Aquella etapa, marcada por el deterioro sentimental y las dificultades personales y económicas, dejó una profunda huella en la familia, provocando un distanciamiento que los años y la madurez han ayudado poco a poco a sanar. Rosario hablará sobre cómo aquel divorcio alteró los cimientos familiares y cómo ha logrado recomponer, con paciencia y afecto, el vínculo que le une a su padre tras años de altibajos.

La relación con su prima, Rocío Carrasco

El relato también transitará por uno de los distanciamientos más sonados y dolorosos de su vida: el que la separa de su prima Rocío Carrasco. Lo que en su infancia y juventud fue una unión inquebrantable, tejida bajo el legado de la inolvidable Rocío Jurado, se vio truncado por diferencias insalvables. Con la madurez de quien defiende sus convicciones por encima de los lazos de sangre, Rosario explica con naturalidad y sin estridencias el motivo de la ruptura: su postura firme de mantenerse al lado de los hijos de su prima, Rocío Flores y David Flores, en una situación familiar extraordinariamente compleja. "Cuando a mi prima Rocío le dije: 'No estoy de acuerdo en cómo te estás portando con tus hijos', yo ahí me aparto de su vida. A mí me duele", confiesa la artista, demostrando una coherencia intachable y un profundo sentido de la empatía hacia unos jóvenes que se quedaron en una situación de total desamparo emocional.

Asimismo, la artista abordará el fin de su amistad con Belén Esteban, un vínculo estrecho en el pasado que terminó fracturándose debido a discrepancias y palabras que, según considera, dañaron profundamente tanto su honorabilidad como la de su madre. La enemistad, revitalizada por los recientes cruces de declaraciones en los medios, pone de relieve la lealtad imperturbable que Rosario siempre ha demostrado hacia los suyos, plantando cara con educación pero con firmeza a los ataques externos.