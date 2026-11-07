Se confirma la ruptura de Ayuso y González Amador tras meses de rumores

Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador han puesto fin a su relación. Ya hace semanas, Federico Jiménez Losantos apuntó a este desenlace en el programa de Ana Rosa. Ahora, LOC, el suplemento de El Mundo, ha confirmado la ruptura después de meses de rumores sobre el distanciamiento de la pareja.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente para confirmar la separación, algunos movimientos ya habían alimentado las informaciones sobre una posible ruptura. El más significativo tuvo lugar el pasado mes de agosto, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid abandonó su vivienda en el centro de la capital para trasladarse a una urbanización de Puerta de Hierro.

Según publica LOC, la relación atravesaba desde hacía tiempo una etapa complicada. "Aparentaban normalidad, pero lo cierto es que había continuas fricciones", señala una fuente cercana a la pareja. Durante el verano, además, se sucedieron diferentes idas y venidas hasta que Ayuso decidió poner punto y final a la relación y cambiar de domicilio.

Cabe recordar que, durante estos meses, han venido circulando además rumores de posibles vínculos sentimentales de la presidenta. Uno de los más comentados fue el que la relacionó supuestamente con el periodista Juan Soto Ivars, una información que el propio periodista desmintió.

La relación entre Ayuso y González Amador se hizo pública el 26 de mayo de 2021, cuando la revista Lecturas publicó unas fotografías de ambos durante una escapada a Ibiza. A partir de ahí, su nombre comenzó a acaparar atención en la prensa del corazón. Luego, la pareja atravesó diferentes etapas, en especial desde que comenzó el proceso judicial contra González Amador por presuntos delitos fiscales y falsedad documental.

La relación con González Amador supuso una nueva etapa en la vida sentimental de Ayuso, que volvía a iniciar una relación después de su ruptura con Jairo Alonso, peluquero con el que había estado desde 2016. Antes de ambas relaciones, la presidenta madrileña también había estado casada, aunque siempre ha mantenido su vida privada en un segundo plano y ha compartido pocos detalles sobre ella.