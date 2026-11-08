Los amigos de Roca Rey regresan de Lima: "Ha sido un viaje entre amigos"

El repentino final del noviazgo entre Andrés Roca Rey y Tana Rivera ha causado un notable revuelo en el ámbito social y taurino. La relación, que parecía una de las más consolidadas y se encaminaba a afianzarse con la celebración del cumpleaños de Tana Rivera, concluyó de manera abrupta, certificando una separación que la propia protagonista describió como cordial y sin reproches en su reaparición pública.

No obstante, la posterior marcha del matador a Perú para dar comienzo a su temporada americana precipitó una inmediata reacción entre sus allegados más íntimos. Amigos cercanos como María García de Jaime y Tomás Páramo cruzaron el charco para acompañar al diestro en la plaza de Acho, un desplazamiento rodeado de comentarios después de que Páramo dejase de seguir a Rivera en sus perfiles virtuales, aunque a la vuelta han asegurado que se trató exclusivamente de un viaje de apoyo fraternal.

Quien mayor expectación suscitó en la expedición a Lima fue Victoria Federica, presente asimismo en las gradas de la capital andina. Las insistentes conjeturas sobre una supuesta relación sentimental que habría traspasado en el pasado los límites de la amistad entre ambos volvieron a cobrar fuerza de inmediato, alimentadas por el momento vital en el que se encuentra el torero tras su ruptura.

Al aterrizar en el aeropuerto madrileño de Barajas, la joven eludió responder a las preguntas de los periodistas y optó por exigir espacio con un gesto rotundo. Al alzar la mano para reclamar distancia, mostró involuntariamente la pantalla de su teléfono móvil, donde luce como fondo una fotografía de juventud de don Juan Carlos en alta mar, confirmando una vez más que su abuelo sigue siendo un referente personal indiscutible en su vida.

Un viaje de vuelta que ha generado una enorme expectación: eran varios los medios de comunicación que esperaban a los amigos del diestro a su regreso a Madrid. Tanto María como Victoria Federica se mostraron cercanas y amables con la prensa, pero no han querido comentar ningún aspecto de su escapada. La única que ha querido hablar ha sido María García de Jaime, que ha aclarado que "ha sido un viaje entre amigos".