Desgarradora carta de la hija del entrenador Pepe Mel tras sufrir un ictus: "No me dejes sola"

El mundo del fútbol y el entorno familiar del reconocido entrenador Pepe Mel atraviesan momentos de profunda preocupación tras el grave bache de salud que ha sufrido el técnico. A sus 63 años, el laureado preparador madrileño se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos (uci) del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde permanece bajo estricta observación médica y pendiente de evolución después de haber sufrido un ictus el pasado 1 de noviembre que requirió de una intervención quirúrgica.

En medio de la angustia y la incertidumbre que rodea su pronóstico, su hija, Iris Mel, ha querido volcar sus sentimientos y su apoyo incondicional a través de una emotiva carta pública en sus redes sociales, acompañada de una tierna imagen juntos. La publicación refleja el estrecho vínculo que mantiene con su padre y el profundo dolor que vive la familia en estos momentos.

"Sé que vas a volver conmigo, lo sé porque me prometiste que íbamos a hacer más cosas juntos, y tú me enseñaste que las promesas se tienen que cumplir", comienza escribiendo la joven en su perfil, evidenciando la confianza en la fortaleza del técnico y recordando los numerosos proyectos que todavía comparten en el horizonte. "Nos quedan muchas ciudades que conocer, muchos países que visitar y mucha historia que aprender", añade en el escrito.

La misiva también repasa con nostalgia aquellas pequeñas rutinas cotidianas que definen su día a día y que ahora se han convertido en el mayor anhelo de la familia. "Necesito que sigas recomendándome libros para leer por las noches, que discutamos por cómo está la sociedad a día de hoy y de dónde deberíamos comer", detalla Iris, reflejando el vacío que deja la ausencia temporal del entrenador en el hogar.

Uno de los fragmentos más conmovedores del desgarrador mensaje hace referencia al último encuentro entre ambos antes del suceso: "No puede ser que nuestra última visita sea sin darnos un beso porque te podía pegar algo", lamenta, dejando constancia de la crudeza con la que afronta esta situación. La carta culmina con una súplica que encoge el corazón y que resume el clamor de sus seres queridos: "No sé qué puede ser de nosotras dos sin ti, no sé ni quiero. No me dejes aquí sola porque me prometiste que siempre estarías para mí, lucha por nosotras".

La publicación no tardó en generar una oleada de reacciones y muestras de solidaridad en el ámbito público y privado. Entre los mensajes de apoyo destaca el de Alba Silva, esposa del guardameta Sergio Rico, quien conoce de primera mano el sufrimiento de un largo ingreso hospitalario tras el accidente que sufrió su marido en 2023. "Ánimo, cariño, no pierdas la esperanza y dale toda tu fuerza. Él os necesita más que nunca", le transmitió la influencer.

Apoyo del mundo del fútbol

Desde que se conoció la noticia de su ingreso, numerosas instituciones del deporte rey se han volcado con el técnico y su entorno. Clubes emblemáticos de su trayectoria como el Real Betis —donde es historia viva tras dirigir al conjunto verdiblanco en dos etapas, ascenderlo a Primera División en ambas y clasificarlo para la Europa League en 2013— emitieron mensajes públicos de ánimo: "Desde el Real Betis mandamos todo el apoyo del mundo para Pepe Mel, al que le deseamos una pronta recuperación. Estamos contigo, Pepe". A estas muestras se sumaron entidades como el Sevilla FC, el Real Madrid, la UD Las Palmas y el Deportivo de La Coruña, mostrando el respeto y el cariño unánime que el fútbol español profesa al madrileño.

Nacido en Madrid el 28 de febrero de 1963, Pepe Mel ha consagrado su vida al deporte rey, primero destacando como delantero en los terrenos de juego y, posteriormente, consolidándose en los banquillos de la geografía nacional al frente de equipos como el Rayo Vallecano, el Málaga o el Almería, entre otros. Ahora, el partido más importante lo juega en el hospital Virgen del Rocío, arropado por el aliento inquebrantable de los suyos y con el firme deseo de toda la afición de verle superar este duro trance.