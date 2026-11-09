El drama familiar de Shakira: rompe su silencio sobre el delicado estado de su padre

La cantante colombiana ha querido dirigirse a sus seguidores tras días de inquietud respecto a la situación personal que atraviesa su entorno más íntimo. Después de desplazarse hasta su ciudad natal para acompañar a los suyos, Shakira ha roto su silencio en las plataformas digitales con el fin de agradecer de forma expresa el respaldo y las muestras de afecto que ha recibido en estas jornadas marcadas por la preocupación en torno a la evolución clínica de William Mebarak.

La artista ha recurrido a sus redes sociales para difundir unas breves líneas en las que reconoce la complejidad del trance que afronta su núcleo cercano.

Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos ❤️ — Shakira (@shakira) November 9, 2026

La cantante colombiana ha optado por mantener la máxima cautela y no ofrecer detalles específicos sobre el cuadro médico de su progenitor ni confirmar de manera oficial las informaciones relativas a un eventual ingreso hospitalario.

Las alarmas sobre el estado de salud de William Mebarak se encendieron a comienzos de mes, cuando trascendieron unas imágenes captadas el pasado 6 de noviembre de la cantante paseando por Barranquilla acompañando a su padre durante un paseo. En la grabación difundida por el medio digital Zona Cero, se observaba a Mebarak en silla de ruedas mientras era asistido por tres profesionales sanitarios, con la cantante permanentemente a su lado y pendiente de cada uno de sus movimientos. Aquella escena confirmó los motivos de su desplazamiento a Colombia, un viaje que había suscitado numerosas especulaciones en la prensa internacional.

A sus 95 años, el padre de la cantante acumula un historial de complicaciones que han requerido un seguimiento facultativo constante. En el año 2023 tuvo que someterse a una intervención quirúrgica como consecuencia de una hidrocefalia y, un año más tarde, permaneció hospitalizado tras padecer un cuadro de neumonía. Posteriormente, sufrió un episodio isquémico que obligó de nuevo a una estrecha supervisión médica. De acuerdo con fuentes familiares consultadas por la emisora La FM, en la actualidad permanece descansando en su domicilio particular, donde continúa recibiendo los cuidados y tratamientos prescritos por los especialistas para estabilizar su condición.