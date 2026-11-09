El drama familiar de Shakira: rompe su silencio sobre el delicado estado de su padre

La cantante colombiana ha querido dirigirse a sus seguidores tras días de inquietud respecto a la situación personal que atraviesa su entorno más íntimo. Después de desplazarse hasta su ciudad natal para acompañar a los suyos, Shakira ha roto su silencio en las plataformas digitales con el fin de agradecer de forma expresa el respaldo y las muestras de afecto que ha recibido en estas jornadas marcadas por la preocupación en torno a la evolución clínica de William Mebarak.
La artista ha recurrido a sus redes sociales para difundir unas breves líneas en las que reconoce la complejidad del trance que afronta su núcleo cercano.
La cantante colombiana ha optado por mantener la máxima cautela y no ofrecer detalles específicos sobre el cuadro médico de su progenitor ni confirmar de manera oficial las informaciones relativas a un eventual ingreso hospitalario.
Las alarmas sobre el estado de salud de William Mebarak se encendieron a comienzos de mes, cuando trascendieron unas imágenes captadas el pasado 6 de noviembre de la cantante paseando por Barranquilla acompañando a su padre durante un paseo. En la grabación difundida por el medio digital Zona Cero, se observaba a Mebarak en silla de ruedas mientras era asistido por tres profesionales sanitarios, con la cantante permanentemente a su lado y pendiente de cada uno de sus movimientos. Aquella escena confirmó los motivos de su desplazamiento a Colombia, un viaje que había suscitado numerosas especulaciones en la prensa internacional.
A sus 95 años, el padre de la cantante acumula un historial de complicaciones que han requerido un seguimiento facultativo constante. En el año 2023 tuvo que someterse a una intervención quirúrgica como consecuencia de una hidrocefalia y, un año más tarde, permaneció hospitalizado tras padecer un cuadro de neumonía. Posteriormente, sufrió un episodio isquémico que obligó de nuevo a una estrecha supervisión médica. De acuerdo con fuentes familiares consultadas por la emisora La FM, en la actualidad permanece descansando en su domicilio particular, donde continúa recibiendo los cuidados y tratamientos prescritos por los especialistas para estabilizar su condición.