El infierno judical de las hijas de Maika Vergara: 15 años de lucha contra el viudo por la herencia

El plató de Fiesta ha acogido este domingo una de las confesiones más desgarradoras y personales de su colaboradora Mónika Vergara. La comunicadora se ha sincerado en el programa de Telecinco conducido por Emma García para relatar el calvario judicial y económico que atravesó durante años tras la inesperada muerte de su madre, la emblemática periodista Maika Vergara. Lo que debía ser un trámite hereditario se convirtió en un interminable conflicto de quince años que ha dejado a Mónika y a su hermana, Yolanda, sin el patrimonio ni los recuerdos de la mítica cronista social.

"Tardé 15 años en solventarlo. Tuve que casi denunciar al juzgado. Puedo decir el número, Juzgado número 3 de Marbella. Llegué a ponerle una queja", explicó Mónika con evidente frustración al recordar cómo el proceso en los juzgados marbellíes se enquistó en el tiempo, a diferencia de lo que "en Madrid hubiera sido un par de años".

Según el testimonio de la colaboradora, su madre dejó sus últimas voluntades debidamente formalizadas ante notario. Sin embargo, el documento no impidió que el viudo de la periodista asumiera el control total del patrimonio. "Entró en un domicilio por el artículo 33", relató en plató al referirse al hombre como su "famoso okupa". Durante esa larga década y media de pleitos, las hermanas se vieron obligadas a asumir gastos de la vivienda y suministros como el agua sin poder hacer uso del inmueble ni acceder a sus pertenencias. "Al final, en el transcurso de estos 15 años perdimos todo mi hermana y yo", lamentó profundamente.

La pérdida no fue únicamente patrimonial, sino de un inconmensurable valor sentimental. Mónika detalló cómo el viudo se apropió de ropa, libros, el coche familiar y valiosas piezas de joyería pertenecientes a la recordada cronista. "Su nueva mujer luce las joyas de mi madre", confesó en plató visiblemente afectada al describir la impotencia vivida durante años.

Ante la dureza del relato, el abogado y economista David Jiménez intervino en el programa para contextualizar el marco legal, aclarando que disponer de un testamento escrito no garantiza de forma automática la entrega de los bienes si existen disputas posesorias, requiriendo en muchas ocasiones una dilatada vía judicial. Una matización técnica que no consoló a Mónika, quien zanjó su intervención con una amarga reflexión: "Mi madre lo dejó perfectamente escrito. No valió para nada. Ya no se respetó su voluntad. Sus hijas se quedaron sin nada. Nos costó además el dinero. Nunca entendí para qué mi madre se molestó en ir a testar".

El legado inolvidable de Maika Vergara

Las palabras de Mónika rescatan la memoria de Maika Vergara, una de las firmas más influyentes y respetadas de la prensa del corazón en España. Colaboradora histórica de publicaciones como la revista ¡HOLA!, la periodista inició su andadura profesional de la mano de Manuel Otero y se convirtió en una cronista imprescindible para entender la época dorada de la jet set en Marbella.

A lo largo de su trayectoria profesional, Maika entrevistó a las figuras más icónicas de la aristocracia y el famoseo internacional del momento, como Jaime de Mora y Aragón, Gunilla von Bismarck, Alfonso de Hohenlohe, Philippe Junot, Sofía de Habsburgo y el magnate Adnan Khashoggi. En su última etapa profesional fue un rostro habitual de la televisión en espacios de gran audiencia como Sabor a Ti, Día a Día y Salsa Rosa.

El fallecimiento de Maika Vergara se produjo de manera repentina en diciembre de 2003 tras sufrir un infarto fulminante. Horas antes de su pérdida, la periodista había compartido un almuerzo con la cantante Isabel Pantoja, a quien llegó a comentar unas molestias en su brazo izquierdo que precedieron al trágico desenlace. Más de dos décadas después de su partida, el dolor de su ausencia se une al amargo desenlace del legado que quiso dejar a sus dos hijas, Yolanda y Mónica.