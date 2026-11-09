Mar Flores entra en la pelea de Ana Obregón y Antonia Dell'Atte

La Crónica Rosa presentada por Federico Jiménez Losantos e Isabel González junto a Daniel Carande y Carlos Pérez Gimeno ha comentado la llamativa llegada al aeropuerto de Victoria Federica y su amiga María García de Jaime tras su viaje a México. Ambas aparecieron cubiertas con enormes gafas oscuras para eludir a la prensa gráfica, una imagen que a los colaboradores les recordó de inmediato el mítico número cómico de Martes y 13 que parodiaba la salida aeroportuaria de Isabel Pantoja y Encarna Sánchez.

Asimismo, se analizó la figura y el momento profesional del diestro Andrés Roca Rey, en especial su repercusión fuera de los ruedos y el papel de su entorno en la ruptura de su amistad con Tana Rivera. Los colaboradores señalaron la contradicción que supone quejarse de la presión de la prensa del corazón mientras se alimenta la exposición en plataformas digitales para llenar las plazas. Se recordó también el vínculo previo del torero con Gonzalo Caballero y cómo el mundo taurino lidia de forma cada vez más compleja con la fama mediática y el postureo de los nuevos espectadores en las plazas.

El núcleo central del debate se centró en la reapertura de viejas heridas entre Antonia Dell'Atte y Ana Obregón. Tras los últimos mensajes de la modelo italiana en redes sociales atacando a la presentadora por defender a Alessandro Lequio, Dell'Atte tuvo que eliminar sus publicaciones y rectificar forzada por un estricto acuerdo notarial que le prohíbe vulnerar ciertas cláusulas de silencio. Los contertulios analizaron cómo este conflicto legal y personal, lejos de extinguirse, sigue profundamente enquistado tras décadas de reproches mutuos.

A esta disputa se sumó por sorpresa Mar Flores, quien en su colaboración en el programa vespertino de televisión cuestionó con dureza la sinceridad del supuesto perdón de Ana Obregón. La modelo rememoró el episodio ocurrido hace tres décadas con la llamada fiesta de las camisetas, organizada tras publicarse en la revista Interviú sus imágenes con Alessandro Lequio. Flores recordó que Obregón acudió a dicha fiesta respaldando la humillación pública, lo que terminó derivando en situaciones de acoso escolar que afectaron a su hijo mayor.

La tertulia rememoró aquella época convulsa de los años noventa, caracterizada por la proliferación de exclusivas comprometedoras, espías y tensiones en la alta sociedad. Alessandro Lequio volvió a situarse como el nexo común entre varias de las protagonistas, subrayándose cómo el conde italiano prefiere mantener la prudencia y el silencio en público mientras alrededor de su figura continúa construyéndose un relato continuo de rencillas personales protagonizado por sus exparejas.

Por otro lado, se abordaron las declaraciones de Rosario Mohedano en el programa ¡De Viernes!, donde habló de la fractura definitiva en su relación con su prima Rocío Carrasco. La cantante relató que el distanciamiento comenzó cuando le reprochó a Carrasco la actitud y el abandono hacia sus propios hijos, argumentando que el deber primordial de una madre es tender puentes y velar por el bienestar familiar por encima de cualquier rencor del pasado. Mohedano defendió haber protegido siempre a los suyos de las polémicas televisivas y alabó la estabilidad que ha construido junto a su marido.

Para concluir la sección, se dedicaron palabras de agradecimiento y apoyo a iniciativas solidarias como la llevada a cabo por la empresa Cascajares para la reforestación de la Sierra de la Culebra tras los devastadores incendios forestales. Por último, los colaboradores destacaron la vanguardia de la sanidad pública y privada en Madrid, celebrando las jornadas sobre los hospitales del futuro en centros punteros como el Severo Ochoa y la alta calidad que sitúa a España como un referente médico indiscutible.