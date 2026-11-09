Primeras palabras de Roca Rey tras su ruptura con Tana Rivera: "La quiero mucho, somos muy buenos amigos"

Tras varias semanas en el foco mediático a raíz de su estancia en el país andino, el torero Andrés Roca Rey ha querido atajar las especulaciones sobre su vida privada nada más aterrizar en España.

Ante los medios congregados que le esperaban, pronunció sus primeras palabras: "Muy bonita la feria de Acho. He tenido la suerte de torear muy a gusto ahí, de ser muy feliz en mi tierra".

La presencia en el viaje de Victoria Federica, con quien compartió jornadas de descanso e incluso reuniones familiares, había reavivado las conjeturas sobre un posible vínculo sentimental entre ambos. Sin embargo, el diestro se ha mostrado tajante ante los micrófonos para definir con total nitidez el trato que le une a la nieta del Rey señalando con contundencia: "La quiero como a una hermana". Con estas declaraciones, desmintió rotundamente cualquier romance, recordando que entre los dos siempre ha existido una estrecha amistad fundamentada en el afecto mutuo y la lealtad.

Roca Rey también tuvo ocasión de responder a las críticas vertidas en redes sociales sobre la celebración de su trigésimo aniversario, un festejo multitudinario que generó comentarios en el ámbito digital. Restando trascendencia a la polémica, defendió la legitimidad de festejar un hito vital en compañía de sus seres queridos. "Son comentarios que a veces no son reales. Eran mis 30 y lo disfruté mucho con mi familia y mis amigos", subrayó el diestro, advirtiendo de que con frecuencia se difunden juicios que no se corresponden con la realidad.

Roca Rey acompañado de Tomás Páramo tras regresar a Madrid

Asimismo, el diestro abordó con serenidad su situación personal respecto a Tana Rivera, tras confirmarse su ruptura pocas semanas atrás. Lejos de alimentar desencuentros, el matador dedicó palabras de consideración a Tana: "Yo a ella la quiero mucho y somos muy buenos amigos". De esta forma, confirmó que el respeto mutuo permanece intacto tras la conclusión del noviazgo.

Por su parte, el creador de contenido Tomás Páramo, quien lo acompañaba en su regreso a España, ha sido preguntado por la prensa después de que trascendiera que había dejado de seguir a Tana en redes sociales y que muchos interpretaron no solo como un distanciamiento sino como un posicionamiento hacia Roca Rey. Páramo ha evitado pronunciarse al respecto y únicamente ha compartido que desea "lo mejor siempre" para la hija de Eugenia Martínez de Irujo.

Antes de dar por concluida su intervención, Roca Rey prefirió aparcar cualquier asunto frívolo para tener un recuerdo sentido hacia las víctimas del siniestro ferroviario de Urda. El espada quiso trasladar un mensaje público de solidaridad, acordándose expresamente de los afectados y de personalidades vinculadas al mundo taurino como Antonio Vázquez, transmitiendo su respaldo a los damnificados.