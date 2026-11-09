Russell Brand, condenado a diez años y medio de prisión por violar y agredir sexualmente a cuatro mujeres

El actor y humorista británico Russell Brand, de 51 años, ha sido condenado este lunes a diez años y seis meses de prisión por una violación y tres agresiones sexuales cometidas contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009. La sentencia, dictada por el tribunal de Southwark, en Londres, llega después de que un jurado lo declarase culpable de los cuatro delitos el pasado jueves.

Según informa EFE, el juez Joel Bennathan ha descrito al intérprete como un "depredador sexual" y ha reconocido la "determinación y el coraje" de las denunciantes, que han tenido que revivir durante el proceso judicial los episodios traumáticos sufridos hace casi dos décadas.

Brand tendrá que permanecer al menos siete años en prisión antes de poder optar a la libertad condicional.

El cómico, que ha seguido la lectura de la sentencia con un crucifijo colgado del cuello, se ha dirigido a su esposa, Laura Gallacher, para decirle "Te quiero" antes de ser conducido a las dependencias del tribunal desde las que será trasladado a un centro penitenciario.

Cuatro víctimas entre 2004 y 2009

Los hechos por los que ha sido condenado Brand se remontan a una etapa en la que el actor gozaba de una importante popularidad en la televisión y el mundo del espectáculo británico.

El delito de violación tuvo lugar en 2009, cuando violó analmente a una joven admiradora de 21 años a la que había conocido después de una actuación en el Hammersmith Apollo de Londres.

Los otros tres casos corresponden a agresiones sexuales cometidas en distintos entornos profesionales y sociales. En 2004, Brand tocó los pechos de una trabajadora de MTV durante una fiesta celebrada en un bar del barrio londinense del Soho. Un año después, besó y realizó tocamientos a una empleada de Capital Radio en uno de los pasillos de la emisora.

La cuarta víctima fue una trabajadora de Channel 4 a la que agredió sexualmente durante una grabación en 2009, después de pedirle que le diese un masaje.

No obstante, el jurado también absolvió al actor de otros dos delitos de violación y uno de intento de agresión indecente, al considerar que no habían quedado suficientemente acreditados.

Durante la lectura de la sentencia, el magistrado ha evitado revelar cualquier dato que permita identificar a las cuatro mujeres y ha recordado que todas ellas tienen reconocido el derecho al anonimato de por vida.

El respaldo de su esposa

A lo largo del procedimiento judicial, Brand ha contado con el apoyo de su mujer, Laura Gallacher, con quien tiene tres hijos y que ha acudido a prácticamente todas las sesiones del juicio.

Gallacher ha defendido en todo momento la inocencia de su marido, aunque durante su declaración reconoció que el intérprete había sido un hombre muy promiscuo antes de contraer matrimonio.

La mujer también quiso destacar su faceta familiar y lo describió como "un padre atento, cariñoso y maravilloso", además de "un marido considerado e increíble".

El juez ha tenido en cuenta tanto las dificultades que el encarcelamiento supone para su familia como el trabajo desarrollado por Brand en los últimos años para ayudar a personas con problemas de adicciones.

La Policía destaca la valentía de las víctimas

Tras conocerse el fallo, la Policía Metropolitana de Londres ha valorado la sentencia como un paso decisivo en la investigación contra el actor.

El detective Andy Furphy ha señalado en un comunicado que la condena "marca un hito importante en nuestra investigación y significa que Russell Brand ha respondido por sus delitos".

El investigador también ha querido reconocer el papel de las cuatro denunciantes, que dieron el paso de denunciar los hechos e hicieron posible la investigación.

"Mis pensamientos están con las mujeres que dieron un paso al frente e hicieron posible esta investigación. Denunciar delitos sexuales puede resultar sumamente difícil; ellas han demostrado una valentía, una dignidad y una resiliencia inmensas a lo largo de lo que ha sido una investigación prolongada y un proceso judicial complejo", ha manifestado.

Furphy ha recordado, además, que las víctimas han tenido que enfrentarse nuevamente a "experiencias profundamente traumáticas" y soportar una gran atención por parte del público y de los medios de comunicación.

"Su valentía al dar un paso al frente no solo ha conducido a este desenlace, sino que también puede dar confianza a otras personas que han sufrido violencia sexual para que busquen ayuda y denuncien lo que les ocurrió", ha concluido.