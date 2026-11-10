Carmen Borrego festeja sus 60 años arropada por los suyos y la sonada baja de Alejandra Rubio

La colaboradora televisiva ha esperado casi un mes para festejar su aniversario con una reunión por todo lo alto. Pese a que su cumpleaños tuvo lugar el pasado 11 de octubre, Carmen Borrego citó este lunes a su círculo más íntimo y a numerosos compañeros de profesión en el restaurante Abya, aprovechando la jornada festiva en la capital para soplar las velas de una fecha tan señalada.

El evento sirvió para certificar el respaldo de su núcleo duro tras meses convulsos en el ámbito personal y mediático. Borrego posó sonriente junto a su marido, José Carlos Bernal, y sus dos hijos, Carmen Rosa y José María Almoguera, quien acudió en compañía de su pareja, María. Tampoco faltó su hermana, Terelu Campos, ataviada con una llamativa americana roja y mallas oscuras, confirmando la piña que ambas forman en los momentos familiares más relevantes.

Carmen Borrego y Terelu Campos

Sin embargo, la velada quedó ensombrecida por la ausencia de su sobrina. Alejandra Rubio no acudió a la celebración junto a su pareja, Carlo Costanzia, justificando su inasistencia en la imposibilidad de delegar el cuidado de sus dos hijos pequeños, Carlo Jr y la recién nacida Tessa. "Alejandra está invitada, por supuesto, pero no puede venir porque no tenía con quién dejar a los pequeños. Me dijo, 'tienes que elegir o mi hermana o tu sobrina', o sea, tu hermana o yo, porque Terelu se podía quedar con los niños. Pero claro, dice, 'hombre, no va a dejar de ir tu hermana para ir yo'... Y por eso no ha venido, pero estaba absolutamente invitada. Quiero que quede claro que estaba toda la familia invitada" ha expresado rotunda para no dar pie a una nueva polémica con su sobrina. "Yo nada más que puedo decir que estaba invitada, invitadísima. Y si no puede venir, cuando uno tiene un bebé y otro más pequeño, es complicado. Y esa es la realidad" zanjó Carmen.

Entre la amplia lista de invitados que arroparon a la tertuliana figuraron conocidos rostros de la pequeña pantalla, muchos de ellos compañeros de televisión como Cristina Tárrega, Ion Aramendi, Belén Rodríguez, Eduardo Navarrete, Antonio Rossi, Antonio Montero o Marisa Martín Blázquez. Todos ellos disfrutaron de un ambiente distendido en el que Borrego, vestida de riguroso blanco, tomó la palabra para dirigirse a los congregados.

Durante su intervención, visiblemente emocionada, la menor de las Campos dedicó un sentido agradecimiento a quienes la acompañaron y tuvo un reconocimiento especial para Marta López por su ayuda en los preparativos del festejo. Al concluir, reconoció ante el micrófono la complejidad del camino recorrido hasta alcanzar este aniversario: "Cumplir 60 años no es fácil. Llegar hasta aquí ha sido muy bonito y jodido y muy difícil. Y mi único deseo es teneros a todos el año que viene con los 61", sentenció entre los aplausos de los presentes.