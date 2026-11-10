Miguel Lago desmiente el nuevo bulo de La Séptima: no tiene una relación sentimental con Ayuso

La nueva cadena La Séptima ha iniciado sus emisiones envuelta en la polémica tras recurrir desde su arranque al lanzamiento de bulos y falsas informaciones para captar la atención de la audiencia. Como era de esperar, en el centro de su diana está Isabel Díaz Ayuso, de la que no solo se lanzan ataques diarios sobre sus políticas, sino que además han entrado en el pantanoso terreno de lo personal.

Y es que la vida privada de la presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra en el centro del foco mediático desde que varios medios se hicieron eco de su rumoreada ruptura con Alberto González Amador tras cinco años de relación. En un contexto de especulaciones donde recientemente también se señaló al escritor Juan Soto Ivars —quien igualmente desmintió la información—, ahora le ha tocado el turno a Miguel Lago, quien se ha visto envuelto en lo que ha calificado directamente de "invención mediática".

Visiblemente molesto con la situación, Lago ha querido zanjar las especulaciones desde el primer minuto en el plató de Y Ahora Sonsoles, conducido por Sonsoles Ónega, reconociendo que "fue sorprendente" ver su nombre señalado por esta clase de afirmaciones. A lo largo de su alocución, el humorista ha cargado contra el trasfondo machista y electoralista que rodea a este tipo de noticias.

"Hay un sector pequeño, cada vez más irrelevante que lo que quiere es hacer ver que los logros en mi carrera son por amistades. Y eso es muy triste. Y hablando de la presidenta, me parece que colocarle un novio cada semana a una mujer sabemos lo que están intentando decir de esa mujer y me parece que tiene un tufo muy feo", ha aseverado rotundo.

El humorista reconoció haber vivido unas horas de gran revuelo mediático tras la emisión de las descontextualizadas afirmaciones en el formato de La Séptima, concretamente en el programa Fuera de Control, presentado por Alba Carrillo. Aunque en un principio barajó la opción de mantener una postura neutra, el respeto institucional hacia la figura de la dirigente madrileña le obligó a dar un paso al frente ante las cámaras de Atresmedia.

"Yo no tenía intención, y lo sabe la directora, de comentar nada ni para bien ni para mal. No doy explicaciones, nunca lo he hecho y no quería hacerlo, pero lo voy a hacer por respeto al cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid porque ella no tiene que dar explicaciones de estas cosas", ha comenzado explicando durante su intervención en Antena 3.

En su análisis de los hechos, el colaborador ha enmarcado la aparición de este rumor dentro de la actualidad política y las dinámicas televisivas recientes: "Me llama poderosamente la atención que pasen estas cosas en campaña electoral, que pasen en programas y cadenas nuevas que quieren tener una noticia o notoriedad... Yo me dedico a esto y sé cómo va, pero la realidad es que no tengo una relación sentimental con Isabel Díaz Ayuso, es que ni siquiera puedo decir que sea amiga mía", ha concluido, desmintiendo por completo cualquier vínculo sentimental o de estrecha amistad con la líder del Partido Popular de Madrid.

Para aclarar con exactitud cuál es la relación real que mantiene con la mandataria autonómica, Lago ha matizado: "Tengo una relación de admiración, me parece una gran presidenta y una mujer excepcional". Asimismo, ha bromeado señalando que, de ser cierta la noticia, habrían formado "un parejón", reafirmándose de inmediato en la absoluta falsedad del romance.

En el mismo plató, el cómico abordó cómo se enteró de la ruptura entre la presidenta y su anterior pareja, señalando que se enteró a través de los medios de comunicación: "Había rumores, pero no lo sabía". Durante el programa reveló además haber conocido a González Amador en el ámbito personal: "Lo conocí a él una noche que vinieron juntos a ver mi espectáculo en el Teatro Alcázar. Es encantador, superagradable. Luego volvió con uno de sus hijos y unos amigos, pasando por taquilla, no les invité".

Lago ha cerrado su alegato visiblemente molesto por la falta de rigor periodístico de la información difundida por el espacio de la competencia. "Espero que la próxima vez que me saquen una relación sea una información basada en algo", ha sentenciado, rematando que el día que tenga una nueva relación sentimental le gustaría poder hablarlo primero con sus propios hijos.

Por su parte, la colaboradora Isabel Rábago, persona cercana al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha aportado detalles sobre el momento personal que atraviesa Díaz Ayuso. Rábago ha confirmado que la política no piensa dar explicaciones sobre su intimidad ante el goteo constante de nombres que se le atribuyen semanalmente: "Es una mujer soltera. Se divierte, tiene amigos, pero ninguno de los que se ha hecho público. Hace vida de soltera, va a cenar con amigos, va a conciertos... Es una mujer libre".