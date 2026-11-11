Aldo Comas estalla contra Fernando Tejero en defensa de Macarena Gómez: "Eres un bully y un matoncete"

La tensión en el entorno de La que se avecina ha saltado por los aires de forma pública. Aldo Comas, artista y marido de la actriz Macarena Gómez, ha publicado un duro comunicado en vídeo a través de sus redes sociales dirigido contra el actor Fernando Tejero.

La reacción se produce tras semanas de desacuerdos y recriminaciones en redes sociales tras unas opiniones de Macarena Gómez cuando negó que a las mujeres se les exija trabajar más que a los hombres en la industria, manifestando que, a título personal, nunca se ha sentido discriminada en la industria cinematográfica por el hecho de ser mujer o por su edad, señalando que estaba atravesando su etapa de mayor trabajo a sus 48 años.

Dichas palabras provocaron el desacuerdo público de su compañero de reparto en la ficción de la comunidad de vecinos, Fernando Tejero, quien reaccionó en redes tachando de "vergonzoso" el trasfondo del mensaje de Gómez. El desencuentro se sumó a diferencias previas que el actor andaluz había mantenido públicamente con el matrimonio tras intervenciones pasadas en galas y medios.

Aldo Comas rompe su silencio

Cansado de la situación, Aldo Comas ha emitido un tajante alegato grabado mientras realizaba sus labores diarias de campo. En él, acusa abiertamente a Tejero de mantener una actitud de acoso continuo hacia la pareja:

"Fernando Tejero lleva metiéndose con nosotros durante meses. Y de repente veo que el tío deja un comentario agresivo pasivo. Le pega mucho, porque siempre ha sido el personaje más abusador de todos los rodajes, el que trata mal a la gente y el que se ríe de los demás, el típico bully un poco frustrado porque su hermano es exbanderillero y miembro de Vox", aseguraba Comas. "Te debe joder mucho, pero ya te dije que por qué ibas insultando. La última es que le pones a mi mujer 'vergüenza' porque ella, a título personal, diga que no ha sentido discriminación. Dinos las cosas a la cara, porque no eres el ejemplo más claro para hablar de tolerancia. Tú que eres un bully y un matoncete y aparte, no brillas por tener muchas luces".

Comas cerró su mensaje invitando a Tejero a que les deje tranquilos. "Te lo dije en privado: 'no sigas metiéndote' y ahora te lo digo en público: 'déjanos en paz, pesado'", ha concluido.

De momento, Fernando ha respondido que "simplemente ha puesto un comentario respondiendo a otro comentario. Y no tengo más que decir. Como pongo muchos comentarios a muchas cosas que me parece que no están bien y ya está".