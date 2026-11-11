Detenido por segunda vez con prisión sin fianza para el padre de Meghan Markle tras quitarse la pulsera telemática

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó este martes el reingreso en prisión de Thomas Markle, padre de Meghan Markle, tras haber vulnerado flagrantemente los términos del arresto domiciliario concedido la semana pasada. Markle, de 82 años, fue interceptado y puesto de nuevo bajo custodia federal después de desprenderse durante la madrugada del dispositivo electrónico de seguimiento que controlaba sus movimientos.

La decisión fue adoptada de urgencia por la magistrada Lindsay Griffin, adscrita al Distrito Medio de Florida. La jueza determinó que violó de forma directa las medidas cautelares, advirtiendo de que ninguna medida alternativa garantiza la seguridad colectiva ni la obligada comparecencia del sospechoso ante los tribunales. Por su parte, el fiscal adjunto Bill Essayli subrayó con firmeza que el cumplimiento de las disposiciones judiciales no admite excepciones: "Las condiciones de libertad procesal son órdenes judiciales, no sugerencias", aseveró la Fiscalía, ratificando su compromiso de perseguir la causa hasta sus últimas consecuencias legales.

El retrato de la detención de Thomas Markle

De forma paralela, la autoridad judicial ha solicitado un peritaje psiquiátrico externo y el acceso íntegro a los informes clínicos del procesado, ante las fundadas dudas sobre si cuenta con la capacidad mental necesaria para comprender el procedimiento legal al que se enfrenta. El encausado se encontraba alojado con anterioridad en Lakeland, en una institución médica especializada en el tratamiento del deterioro cognitivo y la demencia, donde fue inicialmente detenido por miembros del FBI.

Las pesquisas federales se originaron a raíz de informaciones remitidas desde Filipinas, territorio donde Markle residió de forma continuada hasta la pasada primavera. Los registros ejecutados por las fuerzas policiales estadounidenses en dos instalaciones de almacenamiento situadas en el área metropolitana de Los Ángeles —arrendadas por el acusado a lo largo de dos décadas— permitieron incautar cerca de 78 efectos incriminatorios, entre los que figuran diapositivas, fotogramas y libros con supuestos contenidos explícitos con menores. En el supuesto de que el tribunal emita un veredicto de culpabilidad, el acusado podría afrontar una condena de hasta veinte años de cárcel en una penitenciaría federal.

El distanciamiento entre la duquesa de Sussex y su progenitor se remonta a varios años atrás. A través de una misiva remitida al rotativo británico The Sun el pasado mes de octubre, Meghan Markle explicó que tuvo constancia formal de estas investigaciones en 2018 merced a los avisos de la Policía británica, motivo por el cual resolvió interrumpir cualquier comunicación personal y proteger a sus vástagos impidiendo todo tipo de contacto con el investigado.