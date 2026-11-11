Doble alegría para Carlos Herrera y Mariló Montero: sus hijos Alberto y Rocío les harán abuelos a la vez

Semana de enhorabuena para la familia de Mariló Montero y Carlos Herrera. Pocos días después de confirmarse que su hija, Rocío Crusset, espera su primer hijo junto a Charlie Schein cinco meses después de su enlace, ha trascendido que su primogénito, Alberto Herrera, y su esposa Blanca Llandres Parejo volverán a ser padres. La llegada de ambos pequeños coincidirá prácticamente en el tiempo, ampliando la saga familiar apenas un año después de celebrarse el matrimonio de la pareja.

La propia presentadora ha confirmado la noticia, aunque ha pedido prudencia en las primeras semanas de gestación por encontrarse el proceso en una fase todavía inicial. Montero ha querido recordar que prefiere guardar cautela hasta que los interesados decidan exteriorizarlo: "Me gusta que mis propios hijos cuenten las intimidades que quieran contar de su vida. Y yo creo que en este aspecto hay que esperar a que ellos se quieran pronunciar oficialmente ante el público, y eso lo tiene que entender la gente".

Pese a que el segundo embarazo de su hijo se ha filtrado antes de cumplirse el plazo prudencial de tres meses fijado habitualmente por los facultativos, la periodista no ha disimulado su alegría ante la circunstancia de que los futuros primos crezcan juntos. "Es lo bueno, para que luego los críos estén juntos (...) que vayan haciendo familia de la misma edad, las mismas edades de los críos, que eso también es muy divertido, que puedan jugar juntos y que tengan muy buena relación familiar", celebró.

Mariló ha asegurado que Carlos Herrera está entusiasmado con la llegada de más descendientes. "Siempre ha querido ser abuelo, pedía nietos, nietos, nietos, y ya los tiene. Está disfrutando muchísimo", explicó risueña, bromeando incluso con la necesidad de pedir "papeleta de sitio para familia numerosa" para procesionar durante la próxima Semana Santa.

Respecto a la gestación de Rocío Crusset, su madre detalló que ha superado el primer trimestre sin contratiempos médicos, descartando de paso los comentarios que apuntaban a que la modelo pudiera haberse casado embarazada. De igual modo, declinó aclarar si el alumbramiento tendrá lugar en España o en suelo estadounidense, remarcando que esa decisión corresponde en exclusiva al matrimonio.

Mientras se aguarda el nacimiento de los dos nuevos bebés, el protagonismo continúa recayendo en Marcos —nacido a comienzos de marzo—, con quien la abuela procura compartir todo el tiempo libre desplazándose de forma continua a la capital hispalense, antes de afrontar una nueva etapa de pañales y biberones por partida doble.