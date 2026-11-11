Edurne reaparece en Madrid sonriente y en silencio ante los rumores de ruptura con David de Gea

La cantante Edurne ha vuelto a situarse en el foco mediático tras semanas de intensas conjeturas acerca de su situación sentimental. En su reaparición pública con motivo del recital 'Dial Únicx' de Cadena Dial, celebrado en el emblemático Teatro Eslava de Madrid, la artista madrileña optó por mantener una calculada reserva frente a los medios de comunicación, evitando pronunciarse sobre las noticias que apuntan a una crisis matrimonial con David de Gea. Lejos de transmitir preocupación, la cantante se mostró distendida y sonriente ante los fotógrafos.

Las alarmas en torno a la estabilidad de la pareja saltaron a comienzos de noviembre, después de que diversas informaciones periodísticas expusieran una serie de detalles reveladores. Entre ellos destacaba la súbita desaparición de muestras de afecto e interacciones públicas en plataformas digitales, un comportamiento inusual tras más de quince años de relación. A ello se sumó un detalle que no pasó desapercibido para los observadores más atentos: la ausencia de la tradicional alianza nupcial en las últimas apariciones de la cantante y la retirada de la fotografía familiar que habitualmente lucía en su teléfono móvil.

A estos indicios se añadieron otros elementos en el entorno más próximo de los protagonistas. En las redes sociales de David García, hermano de la vocalista, llegó a registrarse un mensaje de condolencia por la supuesta separación emitido por un allegado, comentario que fue borrado con celeridad aunque llegó a ser capturado por varios usuarios. Asimismo, causó sorpresa que el pasado 7 de noviembre no se produjera la pública y habitual felicitación por el 36 cumpleaños del futbolista, una fecha que hasta ahora la artista conmemoraba con afectuosos mensajes hacia el guardameta.

Pese a la insistencia de los reporteros congregados a las puertas del recinto teatral, la cantante se mantuvo fiel a su política de estricta privacidad sobre sus asuntos familiares. Acompañada en todo momento por un amigo cercano, rehusó hacer comentarios que confirmasen o desmintiesen la ruptura con De Gea, con quien contrajo matrimonio en el verano de 2023 tras más de una década de noviazgo y con quien comparte a su hija Yanay, nacida en 2021. De este modo, la intérprete prefirió centrarse en su cita musical, eludiendo alimentar los comentarios que continúan rodeando a una de las parejas más longevas del panorama social.