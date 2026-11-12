Aldo Comas destroza al "matoncete" Fernando Tejero: "El personaje más abusador de los rodajes"

Ha fallecido esta madrugada Helena Bianco, a los 78 años, la cantante de Los Mismos, según ha comunicado su hermano Alberto Vázquez, su portavoz estos últimos días. Hace apenas quince días su familia comunicó que la cantante había sido diagnosticada de un tipo de cáncer raro de difícil curación. Reclamó ayudas para invertir en la investigación de este tipo de enfermedad, un cáncer neuroendocrino. Su hermano ha pedido que no se envíen flores, sino donaciones a netespana.org para investigación. Mañana será enterrada en su tierra, Valladolid.

Mientras Ester Expósito y Carlos González Fernández se han sumado a la manifestación que ha recorrido el centro de San Sebastián con motivo de la huelga, Aldo Comas ha salido en defensa de Macarena Gómez tras las palabras de Fernando Tejero. La disputa comenzó cuando Macarena fue preguntada en una alfombra roja sobre la desigualdad de la mujer en la industria del cine y la edad. "¿Que me exijan a mí a la hora de trabajar más que un hombre? Para nada". Unas palabras a las que Fernando Tejero respondió en Instagram: "Es muy fuerte", "vergonzoso".

Por su parte, Aldo Comas comentó que Fernando Tejero ha estado metiéndose con ellos durante meses. "Y de repente veo que el tío deja un comentario agresivo pasivo. Le pega mucho porque siempre ha sido el personaje más abusador de todos los rodajes, el que trata mal a la gente, el que se ríe, el típico bully un poco frustrado porque su hermano es exbanderillero y miembro de Vox", ha manifestado. "Dinos a la cara las cosas porque no eres el ejemplo más claro para hablar de tolerancia. Tú que eres un bully y un matoncete y, aparte, no brillas por tener muchas luces", concluyó.

Victoria Federica lleva unos días subiendo publicaciones en las que aparece en varias fotos luciendo tipín en bikini, durante su última estancia en México con Roca Rey. ¿Quizá es la forma de responder a los que la critican por no ser demasiado agraciada? Ahora ha decorado una de las Meninas de la Madrid Gallery en su novena edición. Participa en esta iniciativa solidaria con una pieza llamada La regata que se exhibirá en una calle de Madrid desde el 15 de noviembre. La suya, concretamente, estará en el 34 de Serrano, en la puerta de Loewe. Su diseño es azul y está adornado con un velero y varios barcos.