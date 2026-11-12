Ana de Armas oficializa su relación con el cantante Beto Montenegro en los Latin Grammy

Ana de Armas ha procurado siempre ser discreta con sus relaciones sentimentales manteniendo su vida privada lejos de los focos. A diferencia de sus anteriores relaciones sentimentales con Tom Cruise o Ben Affleck, la actriz ha posado públicamente en la gala 'Person of the Year' de los Latin Grammy con su actual pareja, Beto Montenegro, cantante venezolano de 37 años y vocalista de Rawayana, con quien lleva saliendo varios meses.

Para la ocasión, la actriz apostó por un corsé de estética gótica de Wiederhoeft, en un estilo muy alejado de sus habituales looks de Louis Vuitton, marca de la que es embajadora. Se trata de un corsé con escote Bardot con falda larga de encaje, transparencias y pequeños detalles brillantes.

Ana de Armas y Beto Montenegro

Los rumores de una relación entre ambos empezaron a circular a mediados de julio de 2026. Ana fue vista con el vocalista de Rawayana paseando por Madrid y después en el festival 'Las Noches del Botánico', durante la actuación de Rubén Blades. A principios de agosto, estuvieron comiendo juntos en un chiringuito de Formentera, paseando en barco con amigos, besándose y abrazándose durante sus vacaciones. En septiembre, la actriz se desplazó hasta Londres donde estuvo con Montenegro disfrutando de la experiencia ABBA Voyage y después asistiendo a uno de los conciertos de Rawayana, donde estuvo bailando y cantando durante toda la noche.

No sería hasta el pasado mes de octubre cuando hicieron la presentación oficial al acudir juntos, y de la mano, al desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París, donde además coincidieron con Victoria Federica de Marichalar, entre otros.

Beto Montenegro, vocalista de Rawayana, nació en Caracas hace 37 años y se ha convertido en uno de los nombres de la música latina del momento. La banda ganó en febrero de 2025 el Grammy a Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por ¿Quién trae las cornetas? y actuó en Coachella en abril. Antes de salir con Ana de Armas, Beto tuvo una relación con la cantante venezolana Elena Rose.