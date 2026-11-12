Edurne rompe su silencio ante los rumores de crisis matrimonial con David de Gea

La relación entre Edurne y David de Gea –una de las más estables y discretas del panorama social español desde que se conocieron en 2010 durante la grabación de un villancico solidario– afronta días de intensa atención mediática. Tras más de una década juntos, marcada por el nacimiento de su hija Yanay en 2021 y su posterior enlace matrimonial en Menorca durante el verano de 2023, la pareja se encuentra ahora en el centro de todas las miradas debido a las informaciones que apuntan a un serio distanciamiento conyugal.

Las especulaciones comenzaron a cobrar fuerza a raíz de varios detalles observados en el entorno digital y en los actos públicos de ambos. Hasta la fecha, tanto la cantante como el guardameta compartían muestras de afecto con relativa frecuencia en redes sociales; sin embargo, en las últimas semanas ha llamado la atención la total ausencia de interacciones entre sus perfiles. A este indicio se sumó el hecho de que la artista madrileña no felicitara públicamente al futbolista con motivo de su 36 cumpleaños y, de manera muy señalada, que haya prescindido de su alianza de casada en sus recientes apariciones públicas.

En este contexto de incertidumbre, Edurne reapareció este martes en Madrid sobre las tablas del Teatro Eslava con motivo de la cita musical Dial Únicxs, organizada por Cadena Dial. Aunque la intérprete suele caracterizarse por su amabilidad y cercanía frente a los medios de comunicación, en esta ocasión optó por mantener un llamativo mutismo. Pese a rehusar hacer declaraciones directas acerca del estado de su matrimonio, abandonó el recinto exhibiendo una amplia sonrisa ante las cámaras, sin confirmar ni desmentir la supuesta crisis.

Horas después, la artista recurrió a su cuenta de Instagram para romper el silencio y valorar su reencuentro con los seguidores. En una publicación acompañada por varias instantáneas del concierto, Edurne calificó la velada como "una curita para el alma" y agradeció el respaldo recibido en este momento: "Sentí la energía que me enviabais y os la devolveré por 1.000 en el próximo disco, el más personal de mi carrera, y la gira del año que viene", escribió, poniendo el foco en su próximo proyecto discográfico y en el apoyo incondicional de su entorno.

A pesar del tono positivo de sus palabras en el terreno profesional, diversas fuentes del sector señalan que la cantante atraviesa un momento anímico delicado. Mientras el futuro del matrimonio continúa en el aire a falta de un pronunciamiento explícito de los protagonistas, el entorno de la artista subraya que su máxima preocupación y prioridad absoluta es su hija, en quien permanece volcada mientras arrecia la tormenta mediática sobre su vida conyugal.