Ester Expósito, la barbie sindicalista: patrimonio millonario, vida de lujos y 'manifa' en San Sebastián

La jornada de huelga general vivida ayer dejó estampas que pasarán a la crónica social y laboral del país, pero ninguna tan llamativa como la protagonizada por una de las mayores estrellas del cine y la televisión española. Lejos de las alfombras rojas, de los escaparates de firmas exclusivas y de las urbanizaciones blindadas de la capital, Ester Expósito decidió aparcar ayer el glamour para echarse a las calles de San Sebastián y sumarse como una manifestante más a las protestas sindicales.

Según informó El Diario Vasco, la actriz madrileña recorrió el centro de la capital guipuzcoana acompañada del actor Carlos González Fernández. Ocultos tras sendas gafas de sol y caminando del brazo, ambos intentaron mezclarse entre la multitud buscando pasar inadvertidos entre el bullicio reivindicativo. Sin embargo, el camuflaje duró poco: fue la propia cuenta oficial de CCOO Euskadi la que terminó difundiendo las fotografías de la intérprete en plena marcha, regalando al imaginario colectivo la imagen definitiva de la Barbie sindicalista.

Aprovechando un rodaje en Guipúzcoa

La presencia de Ester Expósito en el País Vasco en pleno paro general no responde a una escapada improvisada de militancia, sino a sus compromisos profesionales en el norte. La actriz y Carlos González Fernández se encuentran actualmente instalados en la zona con motivo del rodaje de una nueva adaptación de La Regenta en la localidad guipuzcoana de Segura. Este proyecto, dirigido por la cineasta Mar Coll, traslada a la actualidad el célebre clásico literario de Leopoldo Alas Clarín y sitúa a Expósito en la piel de Ana Ozores, la icónica protagonista de la novela.

Este papel consolida el giro hacia el cine de autor de una intérprete que comenzó en la televisión española y alcanzó proyección mundial gracias a su papel de Carla en la exitosa serie juvenil Élite. Asimismo, en septiembre de 2025 encabezó el reparto de El talento, película dirigida por Polo Menárguez y basada en La señorita Elsa de Arthur Schnitzler, demostrando ahora que su compromiso también sale del set de rodaje para pisar el asfalto sindical.

Un patrimonio millonario

La estampa de la actriz marchando bajo las siglas de Comisiones Obreras cobra un matiz especialmente irónico al contrastar la reivindicación de ayer con el altísimo nivel de vida que acompaña a la estrella. Con apenas 26 años y una comunidad digital que ronda los 25 o 26 millones de seguidores, Ester Expósito ha sabido capitalizar su fama internacional hasta acumular un patrimonio estimado entre los tres y los cinco millones de euros.

Esa solvencia económica tiene su principal escaparate en el exclusivo mercado inmobiliario madrileño. Tal y como detalló un reportaje de Idealista en marzo de 2026 y amplió posteriormente El Debate, la intérprete reside en un elegante dúplex ubicado en Chamberí, concretamente en el cotizado entorno de Ríos Rosas. Se trata de uno de los barrios más tradicionales y caros de Madrid y de toda España, donde el metro cuadrado alcanza los 8.381 euros para la compra y los 25 euros para el alquiler, con propiedades en su misma calle que van desde los 169.000 euros hasta rozar los dos millones en las opciones más exclusivas.

Su hogar en la capital refleja un estilo de vida acomodado en el que la arquitectura clásica convive con el diseño moderno y minimalista. El inmueble destaca por su extraordinaria luminosidad gracias a amplios ventanales, suelos de madera oscura, mobiliario seleccionado, obras de arte y una escalera de caracol que conecta la planta baja, pensada para la vida social, con una planta superior de tonos claros.

Además de contar con piscina en el edificio, uno de los espacios más singulares de su casa es una terraza-jardín equipada con vegetación, cerámica y muebles de madera que funciona como un oasis privado en pleno centro urbano. El dúplex está rodeado de calles arboladas, teatros, librerías históricas y plazas como la de Olavide, en un distrito elegido también por vecinos ilustres como Elsa Pataky y Chris Hemsworth, Samantha Vallejo-Nágera o Isabel Díaz Ayuso. Cuando el calor aprieta y busca desconectar de ese Madrid castizo pero exclusivo, Expósito traslada su descanso estival al municipio lucense de Vivero, en la comarca de La Mariña y vinculado a su familia materna, donde disfruta de sus playas y rías, practica surf y participa en citas tradicionales como la Romería del Naseiro.

El refugio blindado de Kylian Mbappé

El contraste entre el espíritu asambleario de la huelga general de ayer y la burbuja de lujo en la que se mueve la actriz se multiplica al observar su vida sentimental. Desde principios de 2026, Ester Expósito mantiene una relación cada vez más consolidada y visible con el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé. Lejos de ocultarse, ambos han sido fotografiados en la puerta del edificio de ella en Chamberí cuando el futbolista francés, que obtuvo su carnet de conducir hace apenas unas semanas tras años moviéndose exclusivamente con chófer, la recoge al volante de un BMW i7 eléctrico facilitado por el patrocinio del club blanco.

En aquellas escenas cotidianas, la propia indumentaria de la intérprete evidenciaba un lujo difícil de imaginar entre pancartas sindicales, luciendo una gabardina beige, vaqueros, gafas de sol XS y un bolso Paddington de cuero granulado de Chloé valorado en unos 2.300 euros.

Aunque la pareja no convive de manera oficial, la actriz ya frecuenta con asiduidad la espectacular residencia del astro francés, situada en el extremo opuesto al encanto de barrio de Chamberí. Mbappé, que aterrizó en Madrid en julio de 2024, adquirió por unos 11 millones de euros la antigua mansión de Gareth Bale en La Finca, la urbanización más blindada, exclusiva y segura de España. Se trata de una fortaleza levantada sobre una parcela de unos 3.000 metros cuadrados y cerca de 1.200 metros construidos que alberga ocho dormitorios, once cuartos de baño, varios salones, terrazas a distintos niveles, piscina infinity, piscina climatizada, spa con sauna y jacuzzi, solárium, un gran garaje e instalaciones deportivas privadas que incluyen campo de fútbol, pista de baloncesto y un pequeño campo de golf.

Así, entre el blindaje de una mansión de 11 millones, un bolso de más de dos mil euros y un dúplex en la milla de oro de Chamberí, Ester Expósito firmó ayer en San Sebastián su interpretación más inesperada: la de una estrella millonaria que, durante unas horas, cambió el guion de La Regenta por la lucha obrera.