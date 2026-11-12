La faceta solidaria de Victoria Federica: diseña una Menina patriótica y marinera

Victoria Federica de Marichalar da un paso más en su carrera participando en la novena edición de Meninas Madrid Gallery, una iniciativa solidaria en la que participa con una pieza denominada 'La Regata'. Se trata de una exposición urbana de carácter solidario, que reúne 30 esculturas inspiradas en la obra de Velázquez, y que se distribuyen en zonas como Serrano, Goya, Colón, Gran Vía, Callao, plaza de España, Cibeles, Chamberí, plaza de Castilla y Vallecas y que podrá verse desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre.

La pieza de Victoria Federica estará ubicada en el número 34 de la calle Serrano, a las puertas de Loewe, marca a cuyos desfiles durante la Semana de la Moda suele acudir, ya que su padre, Jaime de Marichalar, forma parte del órgano de administración de Loewe desde el año 2004, una firma que forma parte del grupo LVMH, el conglomerado de lujo capitaneado por Bernard Arnault. Se trata de una menina muy marinera, de color azul, con pequeños veleros de colores, un faro y una embarcación con bandera de España, donde abundan los tonos rosas, violetas y naranjas. Un dibujo que evoca la pasión por el mar de los Borbones.

Una iniciativa en la que también han participado el actor venezolano Edgar Ramírez, la banda Rawayana o el diseñador español Pablo Erroz. Esta edición, además, cuenta con una menina dedicada a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, como muestra de recuerdo, respeto y reconocimiento hacia todas las personas afectadas por esta tragedia. También otra escultura homenaje a las víctimas del terremoto de Venezuela y otra dedicada a la ciudad de Ceuta.

Una iniciativa solidaria que desde su primera edición ha recaudado más de un millón de euros para causas benéficas. Al finalizar la exposición, las meninas cedidas podrán subastarse, destinándose el 80 % de la recaudación a fundaciones y asociaciones benéficas y el 20 % restante a garantizar la continuidad y sostenibilidad del proyecto. Las esculturas que no sean subastadas podrán reciclarse para su reutilización en futuras ediciones.