Belén Esteban sella la paz con las Campos y avisa a Telecinco: "Va a ser un bombazo"

Belén Esteban vuelve a situarse en el centro de la actualidad mediática con una nueva intervención en Telecinco. Apenas mes y medio después de protagonizar su regreso a la cadena, donde arremetió contra Jesulín de Ubrique por sus prolongadas ausencias durante la crianza de su hija, la tertuliana acudirá nuevamente al plató de ¡De Viernes! para realizar un pronunciamiento que, según asegura, no dejará indiferente al público.

Durante la presentación de una línea de peluquería en Madrid, Belén atendió a los medios de comunicación y quiso anticipar el contenido de su comparecencia. Esteban definió sus próximas declaraciones como un asunto de gran calado centrado estrictamente en su propia figura, desmintiendo que sus palabras vayan dirigidas contra otras personas de su entorno. "Va a ser un bombazo, pero bombazo (...). Es de mí", aseveró ante los micrófonos, emplazando a los espectadores a seguir la emisión a partir de las 23:00 para conocer todos los pormenores.

La expectación generada coincide en el tiempo con las informaciones que apuntan a una posible admisión a trámite de una demanda judicial interpuesta por Jesús Janeiro. Interpelada sobre las medidas legales que habría emprendido el diestro de Ubrique, la colaboradora prefirió mantener la cautela contractual antes de sentarse en el espacio de Santi Acosta y Bea Archidona, si bien defendió su absoluta serenidad anímica: "Yo solamente puedo decir que estoy muy tranquila". Asimismo, quiso disipar cualquier conjetura sobre futuras disputas familiares al subrayar que no mantendrá ningún enfrentamiento con Julia Janeiro.

El acto social sirvió igualmente para escenificar la reconciliación con el clan Campos gracias al afectuoso saludo que compartió con Carmen Borrego ante los reporteros gráficos. Con este gesto cordial, ambas profesionales zanjan el distanciamiento que arrastraban desde hacía meses, un clima de normalización previo al inminente reencuentro de Esteban con Terelu Campos en las instalaciones de Mediaset, sobre el cual la tertuliana pidió eludir polémicas artificiales.