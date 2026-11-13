Cayetano Rivera planea su vuelta a los ruedos: el torero podría reaparecer en febrero en un festival benéfico

La vuelta de Cayetano Rivera a los ruedos podría tener ya fecha. El torero madrileño (49 años) está sopesando volver a pisar el albero el próximo 27 de febrero, como parte de un cartel del que también forma parte Javier Conde, uno de los promotores del evento, y en el que también podría participar Enrique Ponce.

Tanto Cayetano como Ponce han recibido una oferta firme desde Tauroemoción, la empresa organizadora del evento, y tienen hasta el próximo viernes, 20 de noviembre, para dar una respuesta. Pero parece que a Cayetano la idea le hace mucha ilusión.

El festival se celebrará en la plaza de toros de La Malagueta, en Málaga, y tiene una motivación solidaria: se rendirá homenaje a Ricardo Ortiz, el malogrado matador que falleció el pasado 2 de abril tras ser corneado por un toro mientras realizaba labores de corralero en este mismo coso.

Cayetano torearía ese día, en el que todo lo recaudado será donado a la familia de Ricardo. Esto no significaría en absoluto su vuelta a las plazas, pero sí supondría un paso muy importante para su carrera y para todos los que han dudado de su valía como matador, entre ellos su hermano Francisco. El torero lleva preparándose a fondo para este día desde antes del verano y ya ha comenzado a entrenar en el campo con novillos y la ayuda de su banderillero. Hace unos días incluso disfrutó de uno de los primeros tentaderos de la temporada.

Su hermano Francisco, su crítico más feroz

Pero volver a ponerse el traje de torear sí supone un paso elemental en su vida. Hace sólo unas semanas, su hermano Francisco Rivera insinuó durante una entrevista en Y Ahora Sonsoles que Cayetano no había sido elegido para torear en la última feria de Ronda porque no estaba en buena forma física. "Un torero no es un cantante", explicó, incidiendo en que salir a la plaza exige meses de trabajo intenso. A Francisco poco le importó que la ilusión de su hermano fuese cortarse la coleta de forma definitiva en el coso rondeño justo cuando se cumplía el 75 aniversario de la alternativa de su abuelo, Antonio Ordóñez.

La respuesta del hermano pequeño al mayor fue inmediata: empezó a colgar vídeos en sus redes sociales en los que demuestra que está en su mejor momento físico. Cayetano luce en Instagram abdominales y muchos más músculos de su anatomía mientras hace posturas invertidas de yoga, entrenamiento de fuerza, cardio intenso e incluso lemas del tipo a mens sana in corpore sano.

Ruido mediático

En los últimos meses, Cayetano ha protagonizado dos episodios que querría olvidar y que le pusieron en la diana mediática. En junio de 2025 pasó buena parte de la noche en el calabozo después de discutir con una empleada de un McDonald en Atocha y enfrentarse a la Policía Nacional. La causa finalmente fue archivada. Y el 9 de noviembre sufrió un accidente de tráfico al estrellar su furgoneta contra una rotonda a la entrada del Real Club Golf de Sevilla. El siniestro no provocó daños personales, pero varias palmeras del entorno se vieron muy afectadas. Su abogado alegó que se había despistado con el teléfono móvil.

Desde entonces, Cayetano ha elegido centrarse e incluso ha llegado a anunciar a través de las redes sociales que sólo él daría explicaciones sobre su vida. A su mejoría física puede haber contribuido también su relación con la influencer Tamara Gorro, otra adicta al deporte con la que va a celebrar en breve un año de amor. El romance fue destapado en exclusiva por Libertad Digital en febrero del año pasado.

Ahora queda por ver si aceptará la propuesta y se vestirá de nuevo de luces, algo que gustará tanto a sus seguidores como a los medios rosas.