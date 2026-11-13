Rosa Benito dispara contra Belén Esteban y desvela el verdadero motivo por el que nunca la perdonará

El plató de Mediaset ha vivido uno de los reencuentros más comentados de la temporada. Rosa Benito ha regresado a España tras proclamarse quinta finalista de Supervivientes All Stars 3. A sus 70 años, la que fuera colaboradora estrella de la cadena ha demostrado una fortaleza física y mental en una de las ediciones más extremas del formato. Sin embargo, la mayor sorpresa de la noche no vino de su paso por Honduras, sino de la boca de Jorge Javier Vázquez.

Durante su entrevista cara a cara con el presentador, y tras fundirse en un emotivo abrazo en el que se alabó su impecable concurso, el conductor de Badalona puso al día a la exmujer de Amador Mohedano sobre la actualidad de la cadena. Entre los bombazos informativos, Jorge Javier le soltó sin filtros: "No sé si te va a dar mucha alegría, pero Belén Esteban ha vuelto a Mediaset".

Una reacción tajante: "Para mí esta señora es nada"

Lejos de mostrar sorpresa o alterar su semblante, Rosa Benito reaccionó con total frialdad, aprovechando la noticia para ratificar una decisión que, según aseguró, ya tenía tomada antes de poner rumbo a la isla: apartarse de la televisión. "Ella vuelve y yo me voy. Yo ya lo he dicho, es algo que tenía en mi mente", sentenció de manera rotunda ante las cámaras.

Rosa se entera de que Belén Estebán ha hablado sobre su relación con ella 🏝️ #SVFinal

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El reencuentro en plató sirvió también para recordar los años en los que ambas colaboradoras mantuvieron una estrecha amistad. No obstante, Benito dejó claro que ese vínculo está completamente roto e irreconocible. Rememorando etapas pasadas, la exsuperviviente confesó que se mantuvo fiel durante los momentos más duros, pero que no está dispuesta a pasar por alto los ataques recibidos: "Seguí siendo amiga muy fiel. Jamás he dicho cosas de ella, de lo que hemos vivido. Ha sido una persona que cuando ha estado en otros programas, que fracasaron, me tiró por tierra y a mi hija también. Y eso no se lo voy a perdonar nunca. Quiero gente que me sume, no que me reste", aseveró con dureza, rematando con un tajante "para mí esta señora es nada".

Jorge Javier Vázquez quiso ir un paso más allá al deslizarle los rumores que sitúan a Belén Esteban como posible concursante de la próxima edición de GH VIP, cuyo estreno está previsto para el próximo jueves, 19 de noviembre.

Ante esta hipotética coincidencia bajo el mismo techo, la reacción de Rosa Benito fue de absoluta indiferencia inicial: "¿Y?". Con el humor y la chispa que la caracterizan en los debates televisivos, la excolaboradora bromeó con la posibilidad de entrar ella también en el concurso: "¿Qué quieres, que participe yo también? No deshago ni la maleta", dejando entrever entre risas que está de vuelta de todo tras su aventura selvática.

💥 Rosa Benito contesta a Belén Esteban: "Lo que contó del baño no es verdad. No la quiero en mi vida ni me queda cariño hacia ella, pero me alegro de su vuelta" #SVFinal pic.twitter.com/ogp9mkjxAK — SALVAMISTA ✨ (@elfrikidelatv_) November 13, 2026

Un balance agridulce tras su paso por 'Supervivientes'

La llegada de Rosa Benito a España no solo ha estado marcada por este cara a cara sobre su examiga. La excolaboradora ha tenido que hacer frente a los frentes abiertos en su llegada, como la inesperada intervención de su hija, Rosario Mohedano, en el plató de ¡De Viernes!, o las tensiones vividas con concursantes como Asraf Beno durante el concurso, unas polémicas que también le han costado críticas en las redes sociales por parte de los espectadores.

A pesar de todo, Rosa Benito cierra una etapa gloriosa en su carrera televisiva, asegurando que el motor principal para embarcarse en esta aventura extrema ha sido el apoyo incondicional de su familia —especialmente su hermana y su hija Rosario— y la necesidad de creer en sí misma: "La ilusión es muy importante, te hace creer en ti y he creído en mí todos los momentos", concluyó visiblemente emocionada antes de poner fin a una de las entrevistas más tensas y comentadas del año en Telecinco.