El desgarrador relato de Massiel sobre su exmarido: "Me podía haber matado de una paliza"

El estreno del programa ¡De Sábado!, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, estuvo marcado por uno de los testimonios más desgarradores de la crónica social reciente. Massiel se sentó en el plató para abrir una puerta de su pasado que había mantenido cerrada durante casi seis décadas, motivada, según explicó, por la convicción de que su experiencia "puede ayudar a otras mujeres".

Un matrimonio marcado por la violencia y el miedo

En el punto álgido de su fama tras ganar Eurovisión en 1968, la artista contrajo matrimonio con el médico Luis Recatero, una unión que duró apenas once meses y que definió sin rodeos como "una pesadilla" y "los más amargos de mi vida".

"Yo era probablemente la mujer más famosa y más admirada de España y no dejaba de ser una niña", relató visiblemente emocionada. Massiel detalló el terror cotidiano al que fue sometida: aseguró que su entonces marido destrozó muebles en su domicilio y aporreó violentamente la puerta mientras ella se encerraba esperando a que se calmara. "Mi vida no me importaba nada. Me podía haber matado de una paliza porque era un hombre violento", sentenció. Ante aquella situación límite, en una época en la que no existía el divorcio en España, recurrió desesperada a su suegra para pedir auxilio: "Yo no puedo más".

La decisión de abortar 15 días antes de pasar por el altar

Uno de los episodios más desconocidos que la intérprete compartió con la audiencia ocurrió tan solo dos semanas antes de su boda.

Massiel explicó que tomó la decisión quince días antes del enlace porque estaba convencida de que aquel matrimonio no duraría. Recordó que entonces era una de las mujeres más famosas y admiradas del país, pero que seguía siendo muy joven. Otras mujeres con recursos viajaban a Londres, donde el aborto era legal, pero ella no podía hacerlo a tan pocos días de la ceremonia. Massiel confesó entre lágrimas que, tras descubrir que estaba embarazada, decidió ocultárselo a Recatero e interrumpir el embarazo en secreto con la ayuda de la madre de una amiga que ejercía como comadrona.

Acudió a la madre de una amiga, comadrona, que vivía a las afueras de Madrid y la atendió en el comedor de su casa. La cantante describió la intervención como una experiencia muy dura y dijo que su principal temor era que los vecinos pudieran verla. Aun así, agradeció a aquella mujer haberle evitado una ruina emocional y haberla hecho sentirse fuerte. La mujer pasó la noche con ella, aunque no se quedó a la boda.

Una boda sin sonrisas e infidelidad durante la luna de miel

Massiel contó que, pese a saber que el matrimonio no duraría, la boda era un acontecimiento demasiado grande para cancelarlo. Aseguró que no existe ninguna foto de ese día en la que se la vea sonreír.

Relató que su marido, Luis Recatero, le fue infiel con tres mujeres canadienses en Acapulco, mientras ella viajaba cada día a Ciudad de México para grabar un disco en directo. Se enteró después, porque él mismo se lo contó a sus amigos y a su cuñada.

Miedo y violencia

La cantante describió a su entonces pareja como un hombre violento y agresivo, y aseguró que temió que pudiera matarla a golpes. Recordó una ocasión en la que se encerró en una habitación mientras él golpeaba la puerta, sin poder hacer nada. Pese a su fama, dijo no haber encontrado la forma de pedir ayuda y haberse sentido completamente sola.

Según explicó, las amenazas psicológicas ya habían comenzado antes del enlace: "Cuando yo le decía que la relación no funcionaba y que no nos podíamos casar, me amenazaba todo el tiempo". Massiel temía que un hijo se convirtiera en un instrumento para atarla de por vida al maltrato. "Me decía: 'Tú eres cantante y yo soy médico. El niño me lo quedaré yo'. Sentía dolor de pensar que iba a ser una mujer maltratada toda mi vida con solo 21 años", confesó, admitiendo que, pese a todo, no se vio capaz de frenar la boda en aquel momento.

Por qué lo cuenta ahora

Massiel explicó que mantuvo estos episodios en secreto durante décadas y que su hijo solo lo supo hace dos años. La cantante abordó su estado de salud tras el cáncer de pulmón que la obligó a pasar por quirófano para que le extirparan parte de un pulmón y a someterse a un duro tratamiento de quimioterapia. Con la franqueza que la caracteriza, dejó clara su voluntad respecto al final de la vida: "Soy partidaria de la eutanasia, no quiero estar postrada en una cama".