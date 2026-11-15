Joana Sanz confirma su separación definitiva de Dani Alves tras su giro hacia la fe evangélica

El matrimonio formado por el futbolista y la modelo tinerfeña ha llegado a su término de manera irreversible. Tras meses de especulaciones y tensiones acumuladas en su ámbito privado, la propia Joana Sanz ha ratificado la ruptura conyugal a través de sus perfiles públicos, explicando que la convivencia y el entendimiento mutuo resultaban ya inviables tras el drástico cambio experimentado por el exjugador internacional.

La revelación inicial partió del periodista Javi de Hoyos, quien informó de que la pareja se encuentra ya inmersa en los trámites legales de divorcio. Según esta información, la causa determinante de la fractura definitiva ha sido la intensa inmersión del exdeportista en la fe evangélica, una senda espiritual que ha modificado por completo sus hábitos cotidianos y sus prioridades personales, generando una distancia insalvable entre ambos.

De acuerdo con los datos aportados, la maniquí respetaba las inquietudes de su cónyuge, pero no compartía el rigor ni la dirección que este imprimió a su práctica religiosa. Esta circunstancia desembocó en un aislamiento progresivo de la modelo, deteriorando no solo el vínculo conyugal, sino alterando también la armonía del entorno familiar.

Lejos de eludir la controversia, Sanz decidió pronunciarse de forma directa en las redes sociales al ser interpelada por sus seguidores acerca de si acudía a los cultos junto a su marido. Su contestación fue tajante: "No soy creyente. Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo eso". Con esta afirmación, la modelo evidenció su rechazo frontal a la corriente confesional a la que el brasileño ha consagrado su rutina reciente.

Para disipar cualquier ambigüedad sobre el estado de la relación, la tinerfeña zanjó la cuestión confirmando que el distanciamiento sentimental se produjo con anterioridad: "Aprovecho para aclarar que estamos separados desde hace ya algún tiempo, precisamente por ese mismo motivo". Con estas declaraciones, el proceso de disolución matrimonial avanza formalmente hacia su resolución en los juzgados, cerrando una etapa convulsa en la vida de ambos.